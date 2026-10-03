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Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetõje a Fidesz- és a KDNP-frakció sajtótájékoztatóján az Országházban 2026. szeptember 28-án. Mellette Bóka János, a Fidesz frakcióvezetõje (b) és Hankó Balázs, a Fidesz országgyûlési képviselõje, korábbi kulturális és innovációs miniszter (k).
Nyitókép: Kovács Márton

Levelet küldött Brüsszelnek a Fidesz–KDNP a Tisza-kormány miatt

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Levélben kért uniós biztosi állásfoglalást a Tisza-kormány „önkényuralmi” lépéseiről a Fidesz és a KDNP – olvasható a két párt európai parlamenti képviselőcsoportjának szombati sajtóközleményében.

A Michael McGrath-nak, az Európai Unió demokráciáért, jogérvényesülésért, jogállamiságért és fogyasztóvédelemért felelős uniós biztosának írt levélben az ellenzéki EP-képviselők azt írták, hogy „a visszamenőleges, személyre szabott jogalkotás, a független közjogi tisztségviselők eltávolítása és az ellenzéki politikusok elleni koncepciós eljárások egy önkényuralmi rendszer kiépítését szolgálják”.

Az Európai Bizottságnak minden tagállamban azonos mércét kell alkalmaznia, mégis a korábbi évek minden alapot nélkülöző, kizárólag a politikai zsarolást szolgáló hangos brüsszeli jogállamisági támadásai után most fülsiketítő a csend a Tisza-kormány önkényuralmat kiépítő lépéseivel kapcsolatban - tették hozzá.

A levélben úgy fogalmaztak: a tiszás parlamenti többség „alkotmányos puccsot hajtott végre”. Ennek elemeként említették, hogy az Országgyűlés meghatározta, hány évig lehet valaki parlamenti képviselő vagy miniszterelnök, illetve „eltávolította” Sulyok Tamás államfőt a hivatalából.

Magyar Péter miniszterelnök „többszöri durva politikai nyilatkozatával, folyamatos nyomásgyakorlásával” lemondásra kényszerítették a legfőbb ügyészt. Személyre szabott és visszamenőleges hatályú jogalkotással eltávolították hivatalából az Alkotmánybíróság elnökét és a testület számos tagját – írták.

Kifogásolták azt is, hogy a parlament nem szavazta meg a médiatanácsba delegált fideszes és KDNP-s jelölteket. Hozzátették: a miniszterelnök Facebook-kommentekben távolít el neki nem tetsző szerkesztőket a közmédiából, akiket aztán a miniszterelnöki posztokat követően biztonsági őrökkel vezettetnek ki a munkahelyükről.

Szóltak arról is, hogy az ügyészség nyomozói „törvénytelenül lefoglalták” a Fidesz és parlamenti képviselőcsoportjának szervereit.

A hatósági művelet nyilvánvaló célja az volt, hogy ellehetetlenítse a legnagyobb ellenzéki párt mindennapi tevékenységét és belső kommunikációját – írták.

Az ellenzéki EP-képviselők nehezményezték a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítását, amelyet levelükben „politikai rendőrségként funkcionáló szervezetként” minősítettek, azt állítva, hogy annak célja koncepciós eljárások indítása a Tisza Párt és Magyar Péter politikai utasításai alapján.

A hivatal bármely ügyben illetékesnek nyilváníthatja magát, és folyamatban lévő ügyeket korlátozás nélkül átvehet más igazságügyi szervektől vagy hatóságoktól. Döntései ellen nincs valódi jogorvoslat – olvasható a levélben.

Ez a „politikai rendőrség” arra is jogosult, hogy bárkit megfigyeljen, lehallgasson, valamint korlátozás nélkül gyűjtsön bárkiről adatokat, valamennyi személyes adatot tartalmazó állami és piaci nyilvántartáshoz korlátozás nélkül hozzáférhet és korlátozás nélkül összekapcsolhatja a bármilyen módon megszerzett személyes adatokat – közölték.

Magyar Péter személyes utasításaira a hatóságok mondvacsinált okokkal koncepciós eljárást indítottak két volt fideszes miniszterrel szemben – írták Seszták Miklós volt nemzeti fejlesztési miniszter és Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatásáról.

Az EP-képviselők hangsúlyozták, várják az uniós biztos állásfoglalását. Egyben jelezték: kitérő válasza annak nyilvánvaló beismerése lenne, hogy a Tisza-kormány demokráciát korlátozó lépései az Európai Bizottság támogató hallgatásával és ösztönzésére történnek.

Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán a hírre reagálva úgy fogalmazott: „Szánalmas és röhejes, ahogy a fideszes maffia magyar ügyészeket és rendőröket fenyeget, amiért végzik a munkájukat, és közben ahhoz a Brüsszelhez rohan panaszkodni, amelyet éveken keresztül gyalázott.”

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