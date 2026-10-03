Szélsőséges nézetek, eltiltás, vérengzés – új részletek a Flydubai járatának támadójáról

Médiaértesülések szerint az ománi állampolgárságú férfi édesanyja szíriai, ő maga pedig egy hosszabb szíriai tartózkodás során került kapcsolatba radikális iszlamistákkal, akik átformálták a gondolkodását.

A CNN szerint a Hammám al-Hammámiként azonosított elkövető korábban az Oman Air ománi állami légitársaságnál dolgozott, ahonnan azonban szélsőséges nézetei miatt tavaly elküldték.

A hírtelevízió kiemelte azt is, hogy Hammámi Linkedin-profilján nem sokkal az incidens után több videófelvétel is megjelent, amelyen izraeli repülőgépekről készült videófelvételek, az iszlám szent helyei (Mekka és Medina), a bátorságról és harcról szóló verssorok, valamint az al-Kaida nemzetközi terrorszervezetet egy ideig vezető Ajmán az-Zavahíri képe is feltűnt.

Egyelőre nem tudni, a bejegyzéseket valaki más tette-e közzé, vagy pedig előre beállították megjelenési idejüket – tette hozzá a CNN.

Ugyanebben az időben a képsorok és a videófelvételek egy Hammám al-Hammámi névhez tartozó Instagram-fiókon is feltűntek, azonban később a fiókot törölték. Az ügyben a CNN a Metát is megkereste, amely azonban nem reagált.

A CNN-nek nyilatkozó egyik elemző felhívta a figyelmet arra, hogy az elkövető 2021-ben és 2022-ben a Twitteren (azóta X) csaknem háromezer, részben nőkről szóló bejegyzést is közzétett, amelyben arra panaszkodik, hogy az anyja nem talál számára olyan feleséget, aki hajlandó lenne alávetni magát a férfi radikális nézeteinek, például felvenné a teljes testet – beleértve az arcot – eltakaró ruházatot, valamint többször bírálta azokat a munkahelyeket, ahol a férfiak és nők egy légtérben dolgoznak.

Az azóta törölt, ám szakemberek segítségével helyreállított bejegyzéseket vizsgálják – tette hozzá a CNN.

Az ABC News amerikai műsorszóró úgy tudja, a 29 éves, jelenleg az Egyesült Arab Emírségekben fogva tartott férfi együttműködik a hatóságokkal, és azt is bevallotta, azt akarta, hogy a gép lezuhanjon.

Sota Muszajev, a Flydubai járatának egyik utasa – aki életmentő ellátást nyújtott a megsebesített kapitánynak – az ABC News-nak adott interjúban azt mondta, Hammámi azt kérte, ölje meg őt.