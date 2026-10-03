Nem törődött a piros jelzéssel, kamera rögzítette

Az Egri Járási Ügyészség közlekedés biztonsága ellen gondatlanságból elkövetett vétség miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki – a vád szerint – figyelmetlensége miatt vonattal ütközött.

A vádirat szerint a férfi 2026 májusában egy gyöngyösi vasúti átjárón akart áthaladni autóval, amikor figyelmetlensége miatt a fényjelző készülék tilos jelzése ellenére behajtott oda, ahol összeütközött a Gyöngyös irányából Gyöngyöshalász irányába közlekedő személyszállító vonattal. Az autóban utast nem szállított a terhelt, a vonaton hozzávetőlegesen 120 fő utazott.

A vádlott a baleset során nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett.

A baleset oka a KRESZ vasúti átjáróban való közlekedés szabályainak megszegése volt.

A vádlott által elkövetett cselekmény miatt a vasúti közlekedés biztonsága sérült, az abban részt vevők élete, testi épsége veszélybe került – írja az ugyeszseg.hu.

A járási ügyészség vádiratában a közlekedés biztonsága ellen gondatlanságból elkövetett vétség miatt arra tett indítványt, hogy a járásbíróság a büntetlen előéletű vádlottal szemben pénzbüntetést és határozott idejű közúti járművezetéstől eltiltást is szabjon ki.

Az alábbi felvételen a piros jelzés ellenére a vasúti átjáróba behajtó terhelt autója látható, valamint a közeledő vonat, és az ütközést közvetlenül megelőző pillanat.