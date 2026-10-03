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Utasok hagyják el a Flydubai arab emírségekbeli légitársaságnak a szaúd-arábiai Tabúkból érkezõ mentesítõ repülõgépét az érkezése után a Tel-Aviv-i Ben Gurión Nemzetközi Repülõtéren 2026. szeptember 30-án. Az utasszállító repülõgépet a légitársaság a Dubajból Tel-Avivba tartó FZ 1073 járatának mentesítésére küldte Tabúkba, ahol a fõleg izraeli utasokat szállító járat kényszerleszállást hajtott végre a pilótafülkében történt incidens miatt. Az összetûzés során a gép egyik pilótája megkéselte a másikat. A dulakodásnak utasok vetettek véget, és egy szintén utas pilótának sikerült biztonságosan leszállnia a jármûvel a szaúd-arábiai város repülõterén.
Nyitókép: MTI/EPA/Abir Szultan

Flydubai: fejszével támadt a kapitányra a másodpilóta, terrorcselekménynek minősítették

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Terroristatámadásnak minősítette az Egyesült Arab Emírségek ügyészsége szombaton a Flydubai légitársaság Dubajból Tel-Avivba tartó járatán történt incidenst.

Az ügyészség a WAM emírségekbeli hírügynökséghez is eljuttatott, Hamád es-Samszi főügyész jegyezte közleményében azt írta, hogy az ománi állampolgárságú másodpilóta

fejszével támadt a kapitányra a pilótafülkében,

és megpróbálta átvenni az irányítást a repülőgép fölött.

Az elkövető indítékát és a támadás körülményeit vizsgálják – tette hozzá Samszi.

A nemzetközi repülésbiztonsági szabályok kötelező biztonsági és mentőeszközként írják elő az úgynevezett kényszerhelyzeti fejsze vagy bontófejsze tárolását a pilótafülkében a repülőgépszerencsétlenségek esetére, például a kijáratok biztosításához – jegyezte meg a Reuters hírügynökség.

A légitársaság egyik szóvivője a sajtónak azt mondta, az incidens körülményeit vizsgálják és jelenleg nem kívánnak további megjegyzéseket fűzni a történtekhez.

Egy izraeli tisztségviselő a Reuters hírügynökséggel azt közölte, Izrael is részt vesz a vizsgálatban.

Pénteken Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök leszögezte: Izrael egyúttal annak lehetőségét is vizsgálja, hogy a pilótát valakik megbízták a támadással, hozzátéve:

bárki, aki részese az incidensnek, „súlyos árat fog fizetni”.

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Kezdőlap    Külföld    Flydubai: fejszével támadt a kapitányra a másodpilóta, terrorcselekménynek minősítették

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Flydubai: fejszével támadt a kapitányra a másodpilóta, terrorcselekménynek minősítették

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