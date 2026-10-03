Flydubai: fejszével támadt a kapitányra a másodpilóta, terrorcselekménynek minősítették

Az ügyészség a WAM emírségekbeli hírügynökséghez is eljuttatott, Hamád es-Samszi főügyész jegyezte közleményében azt írta, hogy az ománi állampolgárságú másodpilóta

fejszével támadt a kapitányra a pilótafülkében,

és megpróbálta átvenni az irányítást a repülőgép fölött.

Az elkövető indítékát és a támadás körülményeit vizsgálják – tette hozzá Samszi.

A nemzetközi repülésbiztonsági szabályok kötelező biztonsági és mentőeszközként írják elő az úgynevezett kényszerhelyzeti fejsze vagy bontófejsze tárolását a pilótafülkében a repülőgépszerencsétlenségek esetére, például a kijáratok biztosításához – jegyezte meg a Reuters hírügynökség.

A légitársaság egyik szóvivője a sajtónak azt mondta, az incidens körülményeit vizsgálják és jelenleg nem kívánnak további megjegyzéseket fűzni a történtekhez.

Egy izraeli tisztségviselő a Reuters hírügynökséggel azt közölte, Izrael is részt vesz a vizsgálatban.

Pénteken Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök leszögezte: Izrael egyúttal annak lehetőségét is vizsgálja, hogy a pilótát valakik megbízták a támadással, hozzátéve:

bárki, aki részese az incidensnek, „súlyos árat fog fizetni”.