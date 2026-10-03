Eldőlt, ki vezeti az MSZP-t 2028-ig

A szeptember 28. és október 2. között online módon lebonyolított szavazáson az előzetesen regisztrált tagok csaknem 70 százaléka részt vett. A párt helyi szervezeteinek és tagjainak jelölései alapján Komjáthi Imre a szavazatok 73,3 százalékát, azaz 318 voksot kapott, Lovasi Gábort 116-an, a szavazók 26,7 százaléka támogatta – közölték.

Az MSZP elnöki feladatait 2028-ig látja el Komjáthi Imre. A párt országos vezetését a következő kétéves időtartamra az MSZP 2026. október 17-ei tisztújító kongresszusa választja meg – fűzték hozzá.

A MSZP feladata egy 21. századi baloldali ajánlat megfogalmazása – írták.