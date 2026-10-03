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Komjáthi Imre, az MSZP képviselője kérdést tesz fel az Országgyűlés plenáris ülésén 2022. október 10-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Eldőlt, ki vezeti az MSZP-t 2028-ig

Infostart / MTI

Ismét Komjáthi Imrét választotta elnökévé a Magyar Szocialista Párt (MSZP) - közölte a szervezet közleményben az MTI-vel szombaton.

A szeptember 28. és október 2. között online módon lebonyolított szavazáson az előzetesen regisztrált tagok csaknem 70 százaléka részt vett. A párt helyi szervezeteinek és tagjainak jelölései alapján Komjáthi Imre a szavazatok 73,3 százalékát, azaz 318 voksot kapott, Lovasi Gábort 116-an, a szavazók 26,7 százaléka támogatta – közölték.

Az MSZP elnöki feladatait 2028-ig látja el Komjáthi Imre. A párt országos vezetését a következő kétéves időtartamra az MSZP 2026. október 17-ei tisztújító kongresszusa választja meg – fűzték hozzá.

A MSZP feladata egy 21. századi baloldali ajánlat megfogalmazása – írták.

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