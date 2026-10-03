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Kigyulladt egy nagy raktárépület Budapesten

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Raktárépület ég a XI. kerületben, a Galvani utcába riasztották a tűzoltókat.

Kigyulladt egy négyszáz négyzetméteres raktárépület Budapest XI. kerületében, a Galvani utcában. A fővárosi hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltják a lángokat. A munkálatokat a fővárosi katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja – közölte a katasztrófavédelem.

Kisdi Márk Máté tűzoltó százados tájékoztatása szerint a Galvani utcai raktárban húsz tűzoltó négy járművel oltotta a tüzet. Délután négy órára a lángokat körülhatárolták, a tűz és a füst oszlik, erősítésre nem volt szükség – írja a bacsihirek.hu.

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