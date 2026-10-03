Támad a norovírus, brutális tünetekkel döntheti le az embert – Rusvai Miklós a tudnivalókról

A norovírus egy rendkívül fertőző vírus, amely erőteljes hányást és hasmenést okoz, a fertőzés legfőbb kockázata tehát a kiszáradás – mondta az InfoRádióban Rusvai Miklós, jelezve: a vírus önmagában nem okoz halált, de gyermekeknél veszélyes állapotot idézhet elő a súlyos víz- és elektrolitveszteség, ezért a kezelésnek is ezek pótlására kell irányulnia. Ha tehát valaki megbetegszik, akkor a folyadékpótlás az elsődleges feladat, de fontos az ágynyugalom, illetve a könnyen emészthető ételek fogyasztása – akár gyerekről, akár felnőttről van szó – tette hozzá a víruskutató.

Elmondása szerint a norovírus általában helyi járványokat okoz egy-egy közösségben; iskolában, óvodában, munkahelyen szokott nagyobb számú megbetegedést okozni. Jelenléte

elsősorban higiéniai problémákra vezethető vissza,

például, ha valaki nem mos kezet az illemhely használata után, a vírus ugyanis a széklettel ürül és általában a mosdatlan kezek útján terjed. A norovírus-fertőzésnek rövid, két-három napig tartó, de nagyon intenzív hányással és hasmenéssel járó betegség a következménye – hangsúlyozta a szakértő.

A norovírusnak is számos variánsa létezik, hiszen egy úgynevezett RNS-vírusról van szó, ezeknél pedig kifejezetten gyakoriak a mutációk, „tehát az, hogy új variánsok képződnek, sajnos törvényszerű – jegyezte meg Rusvai Miklós.

A vírus egész évben jelen lehet, de ősszel azért erősödik a veszély, mert a nyári szünet után a gyerekek visszatérnek az óvodákba, iskolákba, és esetükben még nem annyira rögzült a személyi higiénia, így egymás között továbbadják a fertőzést, és hazavihetik a családba is.

A vírus elleni védekezésnek a fertőződés megakadályozására kell koncentrálnia, mert a vírus ellen széles körben elérhető hatékony vakcina nincsen – mondta Rusvai Miklós az InfoRádióban.

A cikk alapjául szolgáló interjút Pintér Dániel készítette.