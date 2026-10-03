Beomlott a padló, majd a tető is: több tucat embert temetett maga alá a szórakozóhely – videó

Az eset az ország északi részén lévő La Riojában történt. A tűzoltók több mint 25 embert mentettek ki a romok alól, 11 sérült kórházba került.

Szemtanúk szerint először a szórakozóhely padlózata omlott be, majd ezt követően az épület teteje is.

Az ügyben a rendőrség vizsgálatot indított.

‼️ Ocho personas trasladadas a centros sanitarios por el derrumbe de un bar en San Vicente de la Sonsierra (La Rioja) pic.twitter.com/nPJuXuujvs — ABC.es (@abc_es) October 3, 2026

A Todoalicante című spanyol hírportál úgy tudja, az épület szerkezeti hibák miatt omlott be, és a tragédia idején mintegy 50-en tartózkodtak a szórakozóhelyen, ahol borfesztivál zajlott.