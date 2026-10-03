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Nyitókép: Prapass Pulsub/Getty Images

A Fidesz szerint Ukrajna ismét átverheti a Tisza-kormányt

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Ukrajna ismét át fogja verni a Tisza-kormányt: úgy tűnik sem Magyar Péter, sem Orbán Anita nem tanult a nyár közepi teljes diplomáciai kudarcukból, és most ismét diadalittasan jelentik be, hogy Ukrajna kész biztosítani a kisebbségek nyelvhasználati jogait – közölte a Fidesz-frakció szombaton.

Az ellenzéki párt parlamenti frakciójának MTI-hez eljuttatott közleménye szerint ugyanis Szerhij Babak, az ukrán parlament bizottsági elnöke nyíltan kijelentette, hogy a törvényjavaslat célja, hogy a magyar vétó elhárításával feloldhassanak további kettő tárgyalási fejezetcsoportot. Mivel Magyarország továbbra sem kapott semmilyen garanciát a törvényjavaslat elfogadására és érvényre juttatására, a győzelmi jelentések ellenére Ukrajna továbbra is sárba tiporja a magyar kisebbség jogait – tették hozzá.

Megemlítették, hogy eközben Zelenszkij elnök már most jelezte, hogy a magyar és európai adófizetők által erre az évre biztosított 45 milliárd euró nem elég nekik, kérik a 2027-re szánt újabb 45 milliárd eurót is már idén, amit az Európai Unió a Tisza-kormánnyal együtt bizonyára készségesen ki is fog fizetni.

Úgy vélték, az ukránoknak eszük ágában sincs a kárpátaljai magyarság jogainak biztosítása, „egyetlen céljuk a magyar és európai emberek pénzének minél gyorsabb kitalicskázása Ukrajnába”.

Magyar Péter pénteki Facebook-bejegyzésében az előterjesztés csütörtöki benyújtását üdvözölve azt írta, a jogszabály megerősíti a magyar anyanyelvi oktatás és az oktatási intézményhálózat jogi garanciáit. Orbán Anita külügyminiszter szintén a Facebookon arról írt, Ukrajna miniszterelnök-helyettese, Vszevolod Csencov személyesen tájékoztatta arról, hogy az ukrán parlament elé kerül a nemzeti kisebbségek oktatási jogait érintő törvényjavaslat.

A külügyminiszter közölte, üdvözölik ezt a lépést, amelyet az elmúlt hetekben folytatott kétoldalú magyar-ukrán szakmai egyeztetések és a kárpátaljai magyar közösség képviselőivel folytatott konzultációk előztek meg.

A tervezet elfogadása megerősítheti a magyar anyanyelvi oktatás és az oktatási intézményhálózat jogi garanciáit – rögzítette, hozzátéve, a törvényjavaslatról az ukrán parlament várhatóan még októberben dönt.

Orbán Anita június 4-én tájékoztatott arról, hogy fontos előrelépést értek el a kárpátaljai magyar közösség jogainak ügyében; szakértői egyeztetések után Ukrajna átfogó vállalásokat tett a magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak rendezésére. Kifejtette: a megállapodás értelmében újra megerősödhet a magyar nyelvű oktatás, szabadabban lesz használható a magyar nyelv az iskolai életben, az adminisztrációban, az érettségi és felvételi vizsgákon, valamint a közösségi és politikai élet több területén is.

Hozzátette, különösen fontos, hogy az Európai Unió is rögzíti, Ukrajnának a kisebbségi cselekvési tervét összhangba kell hoznia a magyar-ukrán tárgyalások eredményeivel, a végrehajtást pedig a csatlakozási folyamat során folyamatosan ellenőrizni kell.

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Kezdőlap    Belföld    A Fidesz szerint Ukrajna ismét átverheti a Tisza-kormányt

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