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Az ETO játékosai a nõi kézilabda Bajnokok Ligája 4. fordulójának Gyõri Audi ETO KC - Gloria Bistrita mérkõzése végén Gyõrben 2026. október 3-án. Gyõr nyert 36-32-re.
Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

14 gólt dobott a románok sztárja, mégis a Győr ünnepelhetett

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A Győr egy második félidei hullámvölggyel együtt is 36–32-re nyert a román Gloria Bistrita ellen a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének negyedik fordulójában, szombaton.

A kisalföldi együttes megszokott zöld-fehér szerelését lecserélve pink mezben lépett pályára, ezzel a mellrák elleni küzdelemre és a szűrővizsgálatok fontosságára hívja fel a figyelmet az ETO.

Négy-négy után ötös szériával távolodott el a Győr, amely eközben megszerezte a klub tízezredik BL-találatát. A magabiztos előny birtokában nyugodtan kézilabdázhatott Per Johansson vezetőedző együttese, amely 15–9-nél már hattal is vezetett az első játékrészben, pihenőre végül négygólos vezetéssel vonulhatott.

A szünet után 2–0-ra hozott egy emberhátrányt a magyar bajnoki- és kupacímvédő, ez is hozzájárult ahhoz, hogy kialakítsa az addigi legnagyobb különbséget (23–16), a vendégek eladott labdáiból sorra vezette a nagy hatékonysággal kihasznált támadásokat a Győr. Ezt követően viszont egy hétperces gólcsenddel lehetővé tette a beszterceiek számára a közeledést (26–24). A hajrában azonban klasszis játékosai sorra megtoldották eggyel a Győr góljainak számát, így a Ferencváros után a Győr is felülmúlta román vendégét és a fővárosi egyesülethez hasonlóan százszázalékos.

Sandra Toft és Szemerey Zsófi egyformán öt lövést védett, Bruna de Paula hét, Emilie Hovden hat gólt szerzett.

A Gloriában Johanna Reichert teljesített kiválóan, 14-szer (!) vette be a Győr kapuját.

Ugyanebben a csoportban az Albek Annát sérülés miatt nélkülöző Metz HB saját közönsége előtt 36-25-re legyőzte a dán Nyköbing Falstert. Az Európa-bajnoki bronzérmes Vámos Petra három gólt szerzett a címvédő francia együttesben.

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Kezdőlap    Sport    14 gólt dobott a románok sztárja, mégis a Győr ünnepelhetett

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