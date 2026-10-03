14 gólt dobott a románok sztárja, mégis a Győr ünnepelhetett

A kisalföldi együttes megszokott zöld-fehér szerelését lecserélve pink mezben lépett pályára, ezzel a mellrák elleni küzdelemre és a szűrővizsgálatok fontosságára hívja fel a figyelmet az ETO.

Négy-négy után ötös szériával távolodott el a Győr, amely eközben megszerezte a klub tízezredik BL-találatát. A magabiztos előny birtokában nyugodtan kézilabdázhatott Per Johansson vezetőedző együttese, amely 15–9-nél már hattal is vezetett az első játékrészben, pihenőre végül négygólos vezetéssel vonulhatott.

A szünet után 2–0-ra hozott egy emberhátrányt a magyar bajnoki- és kupacímvédő, ez is hozzájárult ahhoz, hogy kialakítsa az addigi legnagyobb különbséget (23–16), a vendégek eladott labdáiból sorra vezette a nagy hatékonysággal kihasznált támadásokat a Győr. Ezt követően viszont egy hétperces gólcsenddel lehetővé tette a beszterceiek számára a közeledést (26–24). A hajrában azonban klasszis játékosai sorra megtoldották eggyel a Győr góljainak számát, így a Ferencváros után a Győr is felülmúlta román vendégét és a fővárosi egyesülethez hasonlóan százszázalékos.

Sandra Toft és Szemerey Zsófi egyformán öt lövést védett, Bruna de Paula hét, Emilie Hovden hat gólt szerzett.

A Gloriában Johanna Reichert teljesített kiválóan, 14-szer (!) vette be a Győr kapuját.

Ugyanebben a csoportban az Albek Annát sérülés miatt nélkülöző Metz HB saját közönsége előtt 36-25-re legyőzte a dán Nyköbing Falstert. Az Európa-bajnoki bronzérmes Vámos Petra három gólt szerzett a címvédő francia együttesben.