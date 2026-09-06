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Bombának hitte a szemetest az esztergomi polgármester

Infostart / MTI

Nem robbanótest került elő Esztergomnál a Duna medréből – közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete, miután a szakemberek megvizsgálták a gyanús tárgyakat.

Hernádi Ádám, Esztergom polgármestere arról számolt be Facebook-oldalán, hogy két, feltételezhetően második világháborús bombát találtak a Kis-Duna medrében, a Kossuth-híd közelében. Az MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred az MTI-vel azt közölte: a rendőrségi bejelentés szerint Esztergomban a Gesztenye fasor 1. számnál feltételezett robbanótestet találtak a Dunában.

A rendőrség az érintett területet mintegy 250 méter sugarú körben lezárta és kiürítette a tűzszerészművelet idejére, de kiderült, hogy nem robbanótest került elő, a zárást pedig nem sokkal 13 óra után feloldották - írták.

Hernádi Ádám később frissített posztjában arról írt, a Kis-Duna medrében az 1960-as évekből származó fém utcai szemetes volt, "amelynek pontos mibenlétét külső szemrevételezéssel, szakszerű vizsgálat nélkül nem lehetett egyértelműen megállapítani".

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