Vissza a jövőbe: a minisztérium szerint ez kell a gyerekeknek

Lannert Judit arról tájékoztatott: a minisztériumban Vissza a jövőbe munkacímmel elkezdtek dolgozni egy oktatási stratégián. „A cím részben arra utal, hogy jó sok évvel ezelőtt azért már csináltunk jó dolgokat, érdemes ezeket újra elővenni. Másrészt viszont arra is, hogy ebben a technológiailag felgyorsult világban újra vissza kell térnünk az emberi mivoltunkhoz, az érzéseinkhez” – fogalmazott a miniszter.

Kijelentette: arra van szükség, hogy ne robotokat képezzenek az iskolában, hanem érző és gondolkodó embereket. Az új oktatáspolitika legfontosabb irányait múlt héten Pécsen és Szekszárdon mutatták be a pedagógusoknak és intézményvezetőknek – tette hozzá.

Kókayné Lányi Marietta közoktatásért felelős államtitkár a videóban arról beszélt, az új rendszerben a tanító pedagógus helyett a tanuló, vagyis az „az alkotó, kreatív, kíváncsi gyerek” kerül a központba. Hozzátette: a gyerekeknek arra van szükségük, hogy olyan iskolába járhassanak, ahol számít az egyéniségük, az egyéni szükségletük, ahol számítanak ők maguk.