ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.06
usd:
312.94
bux:
146827.77
2026. szeptember 4. péntek Rozália
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter érkezik az országos tanévnyitó ünnepségre a nagykanizsai Dr. Mezõ Ferenc Gimnáziumba 2026. augusztus 31-én. A tanévnyitón beszédet mond Magyar Péter miniszterelnök és Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter.
Nyitókép: MTI/Katona Tibor

Vissza a jövőbe: a minisztérium szerint ez kell a gyerekeknek

Infostart / MTI

A kritikai gondolkodás és a kreativitás fejlesztése elengedhetetlen az iskolákban – erről beszélt a Facebookra feltöltött pénteki videójában az oktatási és gyermekügyi miniszter.

Lannert Judit arról tájékoztatott: a minisztériumban Vissza a jövőbe munkacímmel elkezdtek dolgozni egy oktatási stratégián. „A cím részben arra utal, hogy jó sok évvel ezelőtt azért már csináltunk jó dolgokat, érdemes ezeket újra elővenni. Másrészt viszont arra is, hogy ebben a technológiailag felgyorsult világban újra vissza kell térnünk az emberi mivoltunkhoz, az érzéseinkhez” – fogalmazott a miniszter.

Kijelentette: arra van szükség, hogy ne robotokat képezzenek az iskolában, hanem érző és gondolkodó embereket. Az új oktatáspolitika legfontosabb irányait múlt héten Pécsen és Szekszárdon mutatták be a pedagógusoknak és intézményvezetőknek – tette hozzá.

Kókayné Lányi Marietta közoktatásért felelős államtitkár a videóban arról beszélt, az új rendszerben a tanító pedagógus helyett a tanuló, vagyis az „az alkotó, kreatív, kíváncsi gyerek” kerül a központba. Hozzátette: a gyerekeknek arra van szükségük, hogy olyan iskolába járhassanak, ahol számít az egyéniségük, az egyéni szükségletük, ahol számítanak ők maguk.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Vissza a jövőbe: a minisztérium szerint ez kell a gyerekeknek

iskola

oktatásügy

lannert judit

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Jójárt Krisztián: az oroszoknak két fontos céljuk van a szabotázsakciókkal

Jójárt Krisztián: az oroszoknak két fontos céljuk van a szabotázsakciókkal
Az oroszok egyrészt az ukrán hadszintér kiterjesztését szeretnék elérni a különféle szabotázsakciókkal, mint amilyen Lipcsében is volt, másrészt próbálnak költséget generálni a Nyugat számára. Többek között erről beszélt az InfoRádióban Jójárt Krisztián, a Svéd Védelmi Egyetem posztdoktori kutatója.
Nyílt levelet kapott Magyar Péter, nem is akárhonnan

Nyílt levelet kapott Magyar Péter, nem is akárhonnan

A Független Benzinkutak Szövetsége (FBSZ) azonnali kormányzati beavatkozást és az üzemanyag-kiskereskedelmi piac rendkívüli átvilágítását sürgeti a szektor romló működési feltételei miatt – közölte a szervezet pénteken az MTI-vel.
 

Itt van Magyar Péter újabb bejelentése a nyugdíjakról

Magyar Péter az ELTE-ről üzent a magyar egyetemeknek: itt az ideje a változásnak!

Kötelező eü-kamarai tagság – Íme a részletek, változás az etikai eljárásoknál

Vissza a jövőbe: a minisztérium szerint ez kell a gyerekeknek

VIDEÓ
Hőhullámok és rekordaszály: mi vár még ránk? Kis Anna és Szabó Péter, Inforádió, Aréna
GDP, forint, euró: mi az igazi kockázat? Nyeste Orsolya és Madár István, Inforádió, Aréna
Tanévkezdés: feladják a leckét a tanároknak is? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.04. péntek, 18:00
Vadnai Jonatán
világbajnok vitorlázó
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Várod az iPhone új csúcsmodelljét? Lehet, hogy sok türelem kell hozzá

Várod az iPhone új csúcsmodelljét? Lehet, hogy sok türelem kell hozzá

A cég rendkívül szigorú minőségbiztosítási elvárásai miatt komoly nehézségekbe ütközött az Apple hajtogatható okostelefonja, az iPhone Ultra gyártása. A Nikkei Asia beszállítói forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy augusztus végén mindössze napi néhány száz darabot tudtak legyártani a készülékből - tudósított a MacRumors.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Újabb hatalmas létszámleépítés: több ezer embert rúg ki a taxis cég, mi lesz most velük?

Újabb hatalmas létszámleépítés: több ezer embert rúg ki a taxis cég, mi lesz most velük?

A döntés hátterében a robotaxik térnyerése és a szervezeti hatékonyság növelésének igénye áll.

BBC
Business Sport Travel Science
Nepal rescuers try to reach dozens trapped in tunnel as two pulled out alive and one found dead

Nepal rescuers try to reach dozens trapped in tunnel as two pulled out alive and one found dead

A tunnelling expert tells the BBC that a "Goldilocks zone" may hold more survivors, after Sanjaya Shah and Kabir Maharjan were rescued alive on Friday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 4. 15:00
Jön az eső, érkezik az ősz – mutatjuk a részleteket
2026. szeptember 4. 13:27
Sokkoló képeken a Soroksári úti borzalom – őrizetben a sofőr
×
×