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A BM Heros Zrt. technikusai lélegeztetőgépet tesztel a cég kőbányai üzemcsarnokában felállított a higiéniai és biztonsági követelményeknek maximálisan megfelelő, szűrt levegőjű hatalmas sátorban 2020. május 28-án. A 450 négyzetméteres üzemcsarnokban és a benne lévő sátorban 17 szakember dolgozik az állami tulajdonú zrt. a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem által fejlesztett lélegeztetőgépének sorozatgyártásán.
Nyitókép: MTI/Mónus Márton

Velkey György László: konkrét adatok bizonyítják, hogy Szijjártóék túlárazással szerezték be a lélegeztetőgépeket

Infostart / MTI

Részletes adatokat közölt Velkey György László, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára arról, hogy az előző kormány túlárazással szerezte be a lélegeztetőgépeket a koronavírus-járvány idején.

Az államtitkár Facebook-bejegyzésében azt írta, azt eddig is tudták, hogy Szijjártó Péter akkori külgazdasági és külügyminiszter és tárcája nem közvetlenül a gyártóktól vette meg a lélegeztetőgépeket, hanem számos külföldi és magyar közvetítő céget iktattak közbe „a 300 milliárdos lélegeztetőgép-bizniszben”.

Hozzátette: ezekről a cégekről közben az derült ki, hogy

túlnyomó többségük korábban egyáltalán nem foglalkozott egészségügyi eszközökkel, ezt a tevékenységi kört csak közvetlenül a szerződéskötés előtt vették fel.

Sőt, olyan cégek is voltak közöttük, amelyeket éppen abban az évben, 2020-ban alapítottak.

„Látjuk, hogy az egyik cég mögött a bukott kormány holdudvara állt: Orbán Viktor nemzetközi főtanácsadójának bizalmasai, Takács Péter sógora, Szijjártó Péter körei" – fogalmazott az államtitkár, aki szerint világossá vált, hogy a Szijjártó-féle minisztérium jóval drágábban vette meg a lélegeztetőgépeket és a védőeszközöket, mint amennyiért a közvetítő cégek azokat külföldről beszerezték. Közben pedig több ilyen cég az üzletnek köszönhetően megtöbbszörözte a beszerzéseket megelőző árbevételét – emelte ki.

Velkey György László bejegyzésében hat olyan céget nevesített, amelyek lélegeztetőgépek, maszkok, tesztek, overálok beszerzését végezték, és amelyek egyenként több száz millió forintos vagy akár milliárdos profittal adták el ezeket az államnak.

Közölte, csupán

ennél a hat cégnél összesen 15,5 milliárd forintos a különbség a gépek és eszközök beszerzési és eladási ára között, de az összeg ennél jóval magasabb, ha az összes közbeiktatott céget nézzük.

Az eddig feltárt információk alapján azt látjuk, hogy a feladatra szerződött, mára megszűnt magyar cégek a járvány idején összesen mintegy 86 milliárd forint árbevételt és körülbelül 21 milliárd forint osztalékot realizáltak – írta az államtitkár.

Velkey György László elfogadhatatlannak nevezte, hogy

„miközben emberek az életükért küzdöttek, mások a közpénzből próbáltak profitálni".

Emlékeztetett: a Külügyminisztérium a lélegeztetőgépek beszerzése kapcsán korábban különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és egyéb bűncselekmények gyanújával tett feljelentést.

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Kezdőlap    Belföld    Velkey György László: konkrét adatok bizonyítják, hogy Szijjártóék túlárazással szerezték be a lélegeztetőgépeket

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