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Nyitókép: Facebook/Vas Vármegyei Kormányhivatal

Azbesztügy: Szombathely nem várt tovább az állami pénzre, kedden kezdik a munkát

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Megszavazták a szombathelyi képviselők, kedden indulhat az Oladi Plató azbesztes utcáinak bitumenes lefedése. A kormány még nem írta ki a pályázatot a 3 milliárd forintos állami azbesztalapra, de a szakminiszter azt mondta a polgármesternek, hogy majd folyamatban lévő munkával is lehet pályázni.

Minderről már a múlt csütörtöki lakossági fórumon is szó volt. Miután ott egyetértés volt, ezért tárgyalta meg a hétfői rendkívüli közgyűlésen az önkormányzat – írta a nyugat.hu.

Nemény András polgármester elmondta: az azbesztes kő elszállítását jelenleg nem lehet megoldani, ezért döntöttek a szennyezett burkolatok lefedéséről. A lefedés ideiglenes jellegű, de sokáig megoldást jelent.

A döntés kockázatot is jelent, hiszen még nem írták ki a pályázatot a hárommilliárdos azbesztalapra. Viszont

nem lehet tovább várni, hiszen a közeledő őszi időben ezt a módszert nem lehet alkalmazni.

Nemény elmondta, hogy péntek este beszélt Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterrel, aki biztosította, hogy folyamatban lévő ügyben is lehet majd pályázni az alapra.

A kivitelezőt versenyeztetéssel választották ki, 12 vállalkozásnak küldtek felkérést, heten tettek ajánlatot, a legjobb ajánlat egymilliárd forint alatti ajánlatot tett, ez az Oladi Platóra vonatkozik. A munkát a szombathelyi Alpok Terra Kft. végzi el bruttó 997 millió forintért.

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Kezdőlap    Belföld    Azbesztügy: Szombathely nem várt tovább az állami pénzre, kedden kezdik a munkát

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