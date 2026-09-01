Azbesztügy: Szombathely nem várt tovább az állami pénzre, kedden kezdik a munkát

Minderről már a múlt csütörtöki lakossági fórumon is szó volt. Miután ott egyetértés volt, ezért tárgyalta meg a hétfői rendkívüli közgyűlésen az önkormányzat – írta a nyugat.hu.

Nemény András polgármester elmondta: az azbesztes kő elszállítását jelenleg nem lehet megoldani, ezért döntöttek a szennyezett burkolatok lefedéséről. A lefedés ideiglenes jellegű, de sokáig megoldást jelent.

A döntés kockázatot is jelent, hiszen még nem írták ki a pályázatot a hárommilliárdos azbesztalapra. Viszont

nem lehet tovább várni, hiszen a közeledő őszi időben ezt a módszert nem lehet alkalmazni.

Nemény elmondta, hogy péntek este beszélt Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterrel, aki biztosította, hogy folyamatban lévő ügyben is lehet majd pályázni az alapra.

A kivitelezőt versenyeztetéssel választották ki, 12 vállalkozásnak küldtek felkérést, heten tettek ajánlatot, a legjobb ajánlat egymilliárd forint alatti ajánlatot tett, ez az Oladi Platóra vonatkozik. A munkát a szombathelyi Alpok Terra Kft. végzi el bruttó 997 millió forintért.