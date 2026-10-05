Elkeveredtek egymástól az idős házasok, ám végül sikeres volt az éjszakai erdei kutatás – videó

Szombatról vasárnapra virradó éjszaka segítségkérés érkezett a Pest Megyei Rendőr-főkapitányságtól, mert egy idős házaspár túrázás közben szem elől tévesztette egymást a Két-bükkfa-nyereg és a Pilis-tető közötti szakaszon – írja Facebook-on közzétett beszámolójában a Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat.

Az idősek egy darabig még hallották egymás hangját, ám hamarosan teljesen megszűnt köztük a kapcsolat. Ezután ​bekövetkezett a terepen eltévedők legrosszabb forgatókönyve:

a sűrű erdőre teljesen rásötétedett, miközben mindkettejük telefonja merülni kezdett.

A hölgy egy nehezen járható, sűrű erdőrészre keveredett, ahonnan nem találta a kiutat. Mivel nála egy régi típusú, nyomógombos készülék volt, a korszerű okostelefonos lokalizáló SMS – amelynek megnyitásakor azonnal pontos koordinátát kapnánk – ezúttal nem működött. Bár a szolgáltató általi bemérés, az úgynevezett „megpingelés” folyamatban volt, tisztában voltunk vele, hogy ez önmagában nem hoz gyors áttörést, mert a külterületi adótornyok cellainformációi hatalmas területeket fognak át, így ennél jóval közvetlenebb beavatkozásra volt szükség .

​A helyzet összetettsége miatt a rendőrség koordinációja mellett azonnal megindult az összehangolt kutatás. A rendőrség több egységet riasztott és irányított a helyszínre, miközben az aggódó hozzátartozók mellett Kalász ÖTE és Pomázi Polgárőrség is azonnal útnak indultak. A Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat bevetette az UTV járművét – amely a hagyományos quadoknál jóval robusztusabb, kompromisszummentes terepjáró –, a drónos egységét, a háttérből pedig a szolgálat térinformatikus kollégája azonnal megkezdte a terepviszonyok és a lehetséges irányok elemzését.

​A szerencse is a keresők mellé állt, hiszen a Magyar Barlangi Mentőszolgálat és az Ariadne Karszt- és Barlangkutató Egyesület szakemberei éppen egy teljesen más feladat miatt tartózkodtak a helyszín közelében.

Látva és hallva a kibontakozó eseményeket, azonnal segítő kezet nyújtottak, és gondolkodás nélkül bekapcsolódtak a kutatásba.

​Még a kutató-mentők kiérkezése előtt a Pest megyei rendőrség a hozzátartozókkal közösen rábukkant az idős úrra egy betonút mentén. Az ő elmondása alapján sikerült behatárolni azt a lehetséges irányt, amerre a felesége eltűnhetett. Ebbe az irányba reptették fel a drónt a vaksötét erdő fölé, és a még éppen élő telefonos vonalon folyamatosan kommunikáltak az idős hölggyel arról, hogy mikor látja meg a légi eszköz reflektorát. Amint jelezte, merre látja a fényt, azonnal meglett a pontos iránymutatás a földi egységek számára:

a barlangi mentők láncban fésülték át a sűrű erdőt, míg az UTV a nehéz terepen igyekezett járható utakat találni felé.

​Lépésről lépésre haladva végül hallótávolságba kerültek, majd épségben megtalálták az idős hölgyet, akinek a boldogsága és megkönnyebbülése a megtalálás pillanatában minden fáradságot feledtetett – írja beszámolójában Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat.

​Hozzáteszik: ez a mentés a tökéletes példája volt annak, hogyan lehet gyorsan, hatékonyan és vállvetve eredményt elérni. Kellett a rendőrség határozott koordinációja az egész művelet élén, kellettek a társszervek – a Magyar Barlangi Mentőszolgálat, a budakalászi és pomázi polgárőrök, valamint a családtagok –, akik egy emberként küzdöttek a sikerért, kellettek a modern technikai eszközök a helyismerettel ötvözve, és kellettek maguk a bajba jutottak is, akik a feszült órákban sem pánikoltak, higgadtak maradtak, és együttműködésükkel óriási segítséget nyújtottak a saját megmentésükhöz.

A kutató-mentők hálásan köszönik minden résztvevőnek a példaértékű, profi együttműködést.

A megtalálás pillanatairól készült videót itt tekintheti meg: