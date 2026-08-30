A határ két oldalán ugyanakkor több mint 3 ezer ember, köztük több száz turista szerepel még eltűntként. A mentési munkálatok tovább folynak. A kínai és nepáli hatóságok közben további lehetséges áradás veszélyére figyelmeztettek.

A kínai Tibeti Autonóm Terület délnyugati részén, a nepáli határ közelében fekvő Csirung határátkelő környékén dolgozó mentőket szombaton este evakuálták, miután felfedezték, hogy a földcsuszamlás egy tavat hozott létre, és félő volt, hogy a felgyülemlett víz újabb árvizet okozhat. Két nappal korábban már riadóztattak egy hasonló ideiglenes tó kialakulása miatt, de az szerencsésen lecsapolódott.

Nepálban a hatóságok vasárnap többször is árvízriasztást küldtek a mobiltelefonokra, óvatosságra intve a katasztrófa környékén élő lakosságot.

A nepáli vízerőműnél eltűnt több száz munkás sorsa továbbra is bizonytalan. A hatóságok feltételezik, hogy sokan az egyik létesítmény alagútjában kerestek menedéket. A túlélők felkutatásában a helyi mentőknek Indiából és Kínából érkezett szakértői csapatok is segítenek.

A mentési munkákat és az ellátást is hátráltathatja, hogy a nepáli rendőrség közlése szerint egy földcsuszamlás elzárta a Katmandu és Nepál déli része közötti főútvonalat, amely kulcsszerepet tölt be a főváros és az ország déli része közötti összeköttetésben.

A vöröskereszt becslése szerint több mint 90 ezer embert érinthetett a Himalája nepáli-kínai határvidékén szerdán bekövetkezett katasztrófa. A kutató-mető munkálatokat befolyásolhatja, hogy a kínai meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint vasárnaptól hétfőig Csirung körzetében enyhe vagy közepes erősségű eső várható, ami kedden is folytatódhat.

Továbbra is három magyar állampolgárt keresnek a hatóságok a nepáli-kínai határvidéken szerdán bekövetkezett földcsuszamlás és villámárvíz után

- közölte a Külügyminisztérium sajtóosztálya augusztus 30-án, vasárnap az MTI megkeresésére.