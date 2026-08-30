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Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterjelölt kinevezés elõtti meghallgatásán az Országgyûlés közlekedési és beruházási bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 11-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Vitézy Dávid: akár kétmilliárd eurónyi forrás is rendelkezésre állhat a Wekerle Lakásépítési Programra

Infostart / MTI

A Wekerle Lakásépítési Programra a hazahozott uniós forrásokból 550 millió eurót tudunk fordítani, ehhez banki és piaci társfinanszírozással akár további források is társulhatnak, így összesen akár kétmilliárd eurónyi forrás is rendelkezésre állhat - írta közösségi oldalán Vitézy Dávid vasárnap.

A közlekedési és beruházási miniszter azt írta, a lakhatási válság mára olyan mély, hogy a megoldása az állam aktív beavatkozása nélkül nem képzelhető el.

A Wekerle Lakásépítési Programról elmondta, kidolgozásával az állam aktív, ösztönző, támogató és fejlesztő szereplőként jelenik meg a lakáspolitikában, és egyszerre érvényesíti majd a társadalmi, szociális, minőségi és városfejlesztési szempontokat.

Kiemelte,

a lakhatási válság jeleként az albérletárak elszálltak, a saját lakás átlagfizetés mellett távoli álom lehet, nincs elég kollégiumi férőhely, nem épül elég új lakás, miközben a meglévő lakásállomány állapota is folyamatosan romlik a felújítások hiánya miatt.

Elmondta, elmúlt 15 évben a lakásárak gyorsabban nőttek, mint a jövedelmek: a reál-lakásárak ez idő alatt 120 százalékkal, míg a reálbérek 60 százalékkal emelkedtek. Egy átlagos magyar lakás ára 2015-ben 5,9 évnyi nettó átlagkeresetnek felelt meg, 2025-re ez 7,1 évre nőtt.

Szólt arról is, hogy ugyanebben az időszakban a lakásbérleti díjak reálértéken 30 százalékkal emelkedtek, miközben 320 ezer hallgatóra mindössze 49 ezer kollégiumi férőhely jut.

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Kezdőlap    Belföld    Vitézy Dávid: akár kétmilliárd eurónyi forrás is rendelkezésre állhat a Wekerle Lakásépítési Programra

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