Év végéig teljes tisztújítást tart a KDNP

Semjén Zsolt, a KDNP elnöke azt mondta, az elmúlt 16 év kormányzati teljesítménye nem volt tökéletes, volt számos hiba, de történelmi mércével mérve ez az időszak nemcsak Magyarország keresztény és nemzeti vonatkozását határozta meg, hanem Európa politikáját is formálta.

A választási vereség okát elemezve rámutatott:

éveken át tartó, egy százalék alatti gazdasági növekedéssel soha senki nem tudott választást nyerni.

Politikai okként jelölte meg, hogy "jobbszélre csúsztak" többi között a migrációs vita, az EU-való konfliktusok miatt, ahol nincs elegendő szavazó. Ennek következménye lett, hogy a jobbközép és - mellette a balközép is - üresen maradt és ide ment be a Tisza az Orbán Viktorral szembeni gyűlölet üzenetével. Ha nem tudnak visszamenni középre úgy, hogy a radikális szavazókat is megtartják, nem tudnak választást nyerni a jövőben - összegzett.

Latorcai Csaba ügyvezető alelnök azt mondta, a szembenézés egyetlen célja a megújulás, ami nemcsak kötelező feladat, hanem kényszer is. Kijelentette: nem magyarázkodó, hanem cselekvő, önálló, karakteres KDNP kell, világos programmal.