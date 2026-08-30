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Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelõs miniszterelnök-helyettes a Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) ülésén tartott sajtótájékoztatón a Várkert Bazárban 2025. október 16-án.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Év végéig teljes tisztújítást tart a KDNP

Infostart / MTI

Év végéig meg kell történnie a teljes tisztújításnak a Kereszténydemokrata Néppártban (KDNP) a helyi szervezetektől a pártvezetésig - erről a Lakitelken tartott országos választmányon döntöttek a küldöttek vasárnap. A párt decemberre teljesen megújulhat.

Semjén Zsolt, a KDNP elnöke azt mondta, az elmúlt 16 év kormányzati teljesítménye nem volt tökéletes, volt számos hiba, de történelmi mércével mérve ez az időszak nemcsak Magyarország keresztény és nemzeti vonatkozását határozta meg, hanem Európa politikáját is formálta.

A választási vereség okát elemezve rámutatott:

éveken át tartó, egy százalék alatti gazdasági növekedéssel soha senki nem tudott választást nyerni.

Politikai okként jelölte meg, hogy "jobbszélre csúsztak" többi között a migrációs vita, az EU-való konfliktusok miatt, ahol nincs elegendő szavazó. Ennek következménye lett, hogy a jobbközép és - mellette a balközép is - üresen maradt és ide ment be a Tisza az Orbán Viktorral szembeni gyűlölet üzenetével. Ha nem tudnak visszamenni középre úgy, hogy a radikális szavazókat is megtartják, nem tudnak választást nyerni a jövőben - összegzett.

Latorcai Csaba ügyvezető alelnök azt mondta, a szembenézés egyetlen célja a megújulás, ami nemcsak kötelező feladat, hanem kényszer is. Kijelentette: nem magyarázkodó, hanem cselekvő, önálló, karakteres KDNP kell, világos programmal.

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Kezdőlap    Belföld    Év végéig teljes tisztújítást tart a KDNP

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