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A Jászai Mari tér és a Közvágó híd között, a Duna bal partján, a pesti felső rakparton közleked2-es villamos.
Nyitókép: BKK

Ismét intenzíven gyorsíthatnak a BKK villamosai szeptembertől 1-től, ez az oka

Infostart / MTI

Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere Facebook-bejegyzésében közölte:szeptember 1-jétől visszatér a megszokott rend Budapesten, ami többek között azzal is jár, hogy a szokásos módon közlekedhetnek a villamosok és már nem lesz szükség a takarékosabb öntözésre sem Budapest fáinál.

Szeptember 1-jétől ismét az eredeti munkarend szerint működnek a fővárosi cégek, miután helyreállt az energiaellátás, a korlátozásokat megszüntetik - közölte a főpolgármester vasárnap reggeli Facebook-bejegyzésében.

Karácsony Gergely emlékeztetett arra, a hőség és a szélsőséges aszály idején Budapest is alkalmazkodott a rendkívüli helyzethez, a fővárosi cégek energia- és víztakarékossági intézkedéseket vezettek be, miközben az önkormányzat arra törekedett, hogy a közszolgáltatások a lehető legkevésbé változzanak.

Korlátozták az energiafelhasználást a közösségi közlekedésben és a fővárosi cégeknél is, emellett takarékosabb öntözéssel óvták a fővárosi fákat és csökkentették a vízfelhasználást, ideiglenesen a fővárosi díszvilágítások is leálltak a szökőkutakkal és a gellérthegyi vízeséssel együtt - sorolta az intézkedéseket.

Szerinte mindez megmutatja azt, hogy Budapest képes összefogva, felelősen reagálni a klímaváltozás egyre szélsőségesebb következményeire.

A Főpolgármesteri Hivatal Városkommunikációs Irodájának az MTI-hez vasárnap eljuttatott közleménye szerint augusztusban a BKK és BKV intézkedései miatt a járművek kevésbé intenzíven gyorsítottak és fékeztek. Ez a villamoságazatban összesen több mint 661, a metróknál több mint 355 megawattóra energiamegtakarítást eredményezett.

A BKK amellett, hogy csökkentette a metróállomások mozgólépcsőinek energiafelhasználását, irodaházának villamosenergia-felhasználását is mintegy 20 százalékkal szorította vissza. A Budapesti Közművek (BKM) a főváros teljes díszvilágításának szüneteltetésével csaknem 20 megawattórányi energiát takarított meg.

A BKM-nél a csúcsidőszaki villamosenergia-igény is csaknem 4 megawattal csökkent, az energiamegtakarítás pedig - egy paksi gépegység félórás teljes termelésének megfelelő energiát - a 120 megawattórát is meghaladta. A BKM évről évre napelemes rendszereket telepít és az év végére várhatóan eléri az 1 megawatt beépített termelőkapacitást - közölték.

A Főkert a szökőkutak átmeneti leállításával mintegy 25 ezer köbméter vizet spórolt meg. Ismertették azt is, hogy a Fővárosi Hulladékhasznosító Művet működtető MOHU Budapest Zrt.-vel folyamatosak az egyeztetések az időszakosan csökkenthető hőátvételről is. Ezzel a villamosenergia-rendszer kritikus időszakaiban további többlet-betáplálást biztosíthatnak az országos áramrendszer számára.

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