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Kinevezték az NKA Bizottságának új tagjait.
Nyitókép: Tarr Zoltán/Facebook

Nemzeti Kulturális Alap: új tagok a Bizottságban

Infostart / MTI

Kinevezték a Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának új tagjait: Ott Anna irodalomterapeutát, kommunikációs szakembert és művészeti menedzsert, Sasvári Edit művészettörténészt, muzeológust, a Kassák Lajos Múzeum munkatársát, valamint Mácsai Pál színészt, rendezőt, az Örkény István Színház alapítóját – közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.

Tarr Zoltán azt írta: megkezdte munkáját a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) Bizottságának három új miniszteri kinevezettje, a testület csütörtökön tartott első ülésén.

A bizottság még hiányzó, kilencedik tagját a Magyar Fesztivál Szövetség, a Magyar Művészeti Fesztiválok Szövetsége és a Music Hungary Szövetség jelöli ki szeptember 7-ig – emelte ki a miniszter.

Tarr Zoltán – mint mondta – azért is tartotta fontosnak, hogy a bizottság mielőbb megkezdje munkáját, mert „az egész magyar kulturális szféra megfulladt az előző kormány szakmaiságot teljesen mellőző rendszerétől”.

Közlése szerint az NKA előző vezetése az idei költségvetés 95 százalékát a választások előtti három hónapban költötte el. Hozzátette: a közös jogkezelőktől érkező támogatásoknak köszönhetően még ebben az évben lehetőség nyílik támogatási döntések meghozatalára a magyar kultúra, valamint a kulturális területen dolgozó művészek és szervezetek javára.

Tarr Zoltán hangsúlyozta: ez is mutatja, mennyire fontos ez a bevételi forrás az NKA és a kulturális élet függetlensége szempontjából. A bizottság csütörtökön döntött a közös jogkezelőktől érkezett, több mint négymilliárd forintos keretről.

A miniszter tájékoztatása szerint a bizottság elsődleges célja az állandó kollégiumok szerepének visszaállítása, valamint a Hankó Balázs egykori kulturális miniszter nevéhez kötődő, 25 százalékos egyedi miniszteri keret 5 százalékra csökkentése.

Utóbbi változás jövőre lép hatályba, és a forrást krízishelyzetekben használhatják majd a kulturális élet szereplőinek megsegítésére.

Tarr Zoltán szerint ezzel az egyedi miniszteri keret „korábbi direkt politikai funkcióját elveszíti”.

A bizottság határozata alapján újra megkezdi munkáját a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiuma is. A miniszter közlése szerint ebből a kollégiumból a választásokat megelőző 15 hónapban mintegy 16 milliárd forintot fizettek ki, elsősorban politikai kedvezményezetteknek, illetve választási kampány támogatására. Hozzátette: az ügyben a hatósági nyomozások folyamatban vannak.

Az újonnan felálló kollégium új pályázatokat már nem támogat. Feladata a beérkező beszámolók és módosítási kérelmek megvizsgálása, valamint azok jóváhagyása vagy elutasítása lesz.

A miniszter jelezte azt is, hogy az átmeneti időszakban – miközben a bizottságban és a kollégiumokban továbbra is többségben vannak a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) és a szakmai szervezetek által korábban delegált tagok – a korábbi miniszteri kinevezettek többségének visszahívása mellett folyamatban van az új miniszteri tagok felkérése is.

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Kezdőlap    Belföld    Nemzeti Kulturális Alap: új tagok a Bizottságban

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