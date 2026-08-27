KDNP: támogatandó a nyugdíjak emelése, de a Tisza választási ígérete nem valósul meg

Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon jelentette be, hogy a kormány döntése értelmében január 1-jétől 120 ezer forintra nő az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege, amivel több százezer idős embernek jelentősen, sokaknak a duplájára nő a nyugdíja.

Rétvári Bence - szintén a Facebookon - ezt úgy kommentálta: a KDNP támogatja, hogy a kormány megemeli mintegy 240 ezer nyugdíjas juttatását, az idősek tiszteletet és megbecsülést érdemelnek. Ugyanakkor a Tisza Párt választási ígérete az volt, hogy 160 ezer forintra emeli a legkisebb nyugdíj értékét, ami így nem valósul meg - mutatott rá.

Rétvári Bence kiemelte: várják azt is, hogy további kétmillió nyugdíjas szintén emelést kapjon, illetve a Tisza-kormány folytassa a 14. havi nyugdíj bevezetését.