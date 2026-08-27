ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.88
usd:
312.33
bux:
149725.29
2026. augusztus 27. csütörtök Gáspár
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy botra támaszkodó idős ember keze.
Nyitókép: Getty Images/PeopleImages

KDNP: támogatandó a nyugdíjak emelése, de a Tisza választási ígérete nem valósul meg

Infostart / MTI

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) támogatja, hogy a kormány megemeli mintegy 240 ezer nyugdíjas juttatását, ugyanakkor a párt országgyűlési frakcióvezetője, Rétvári Bence arra hívta fel csütörtökön a figyelmet, hogy a Tisza Párt választási programjában nem ez szerepelt.

Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon jelentette be, hogy a kormány döntése értelmében január 1-jétől 120 ezer forintra nő az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege, amivel több százezer idős embernek jelentősen, sokaknak a duplájára nő a nyugdíja.

Rétvári Bence - szintén a Facebookon - ezt úgy kommentálta: a KDNP támogatja, hogy a kormány megemeli mintegy 240 ezer nyugdíjas juttatását, az idősek tiszteletet és megbecsülést érdemelnek. Ugyanakkor a Tisza Párt választási ígérete az volt, hogy 160 ezer forintra emeli a legkisebb nyugdíj értékét, ami így nem valósul meg - mutatott rá.

Rétvári Bence kiemelte: várják azt is, hogy további kétmillió nyugdíjas szintén emelést kapjon, illetve a Tisza-kormány folytassa a 14. havi nyugdíj bevezetését.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    KDNP: támogatandó a nyugdíjak emelése, de a Tisza választási ígérete nem valósul meg

nyugdíj

rétvári bence

tisza párt

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter: ez a magyar emberek sikere, a kormány a döntéseket és a pénzt tette hozzá

Magyar Péter: ez a magyar emberek sikere, a kormány a döntéseket és a pénzt tette hozzá
A miniszterelnök beszédével kezdődött az Országgyűlés csütörtöki rendkívüli ülése.
 

Paks-posting, globalista-progresszív diktatúra – Magyar Pétert kemény szavakkal kritizálták

Nyugdíjemelést jelentett be Magyar Péter, lesz, aki kétszeres pénzt kap

KDNP: támogatandó a nyugdíjak emelése, de a Tisza választási ígérete nem valósul meg

Magyar Péter: megkapta az értesítést a Batthyány Lajos Alapítvány, a Kék Bolygó és az MCC

Megvan a jelölt az NVVH élére, és egy pályázatot eredménytelennek nyilvánítottak

Megvan a jelölt az NVVH élére, és egy pályázatot eredménytelennek nyilvánítottak

Az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottsága Unger Anna Rózát jelöli a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnökének. A bizottság csütörtöki ülésén arról is döntött, hogy nyomozati elnökhelyettesnek Tasnádi Katalint jelöli, a közpénzügyi elnökhelyettesi posztra kiírt pályázatot azonban a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánította.
 

„Politikai komisszárt” lát az NVVH élére jelölt Unger Annában a Fidesz

VIDEÓ
Egymást tanítjuk Milák Kristóffal. Szabó Álmos, Inforádió, Aréna
Mit hoz a most kezdődő tanév? Totyik Tamás, Inforádió, Aréna
Iszlám NATO épül? Wagner Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.27. csütörtök, 18:00
Katona Csaba
történész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megkongatták a vészharangot: veszélyes tőzsdei kilengéseket hozhat az új amerikai őrület

Megkongatták a vészharangot: veszélyes tőzsdei kilengéseket hozhat az új amerikai őrület

A japán pénzügyi felügyelet (FSA) figyelmeztetést adott ki az egyedi részvényekre épülő tőkeáttételes ETF-ekkel kapcsolatban, mivel a hatóság szerint ezek felerősíthetik a hazai piac volatilitását, és nem alkalmasak a belföldi értékesítésre – számolt be a Bloomberg. A kockázatos befektetések jövőjével mélyrehatóan foglalkozunk a Portfolio szeptember 23-i Future of Finance konferenciáján, érdemes eljönni a szakmai rendezvényre!

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagy dobásra készül a 4iG: szélerőművek után atomenergiában is terjeszkedne a régióban

Nagy dobásra készül a 4iG: szélerőművek után atomenergiában is terjeszkedne a régióban

Szélerőművek, energiatárolók és SMR-ek: a 4iG több országban is energetikai terjeszkedésre készül.

BBC
Business Sport Travel Science
More than 350 killed in Nepal as rising lake raises fear of new flood

More than 350 killed in Nepal as rising lake raises fear of new flood

The US Geological Survey says "glacial collapse" triggered the wall of water and mud that tore through Nepal and Tibet. Hundreds of people are still missing.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 27. 15:27
Segélykiáltás az egész országnak a Bükki Nemzeti Parkból
2026. augusztus 27. 15:15
Paks-posting, globalista-progresszív diktatúra – Magyar Pétert kemény szavakkal kritizálták
×
×