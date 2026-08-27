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Nyitókép: Pixabay

Gázömlés miatt áll a vonatközlekedés Nagymarosnál, jelentősek a közúti fennakadások is

Infostart / MTI

Jelentős fennakadások vannak a szobi vasúti fővonalon, gázömlés miatt leállították a vonatközlekedést Nagymarosnál – közölte a Mávinform a honlapján csütörtök délután. A lezárás a közúti közlekedésre is vonatkozik, a térségben a közlekedés bizonytalan, a térség Volán-járatai is érintettek.

A gázömlés miatt a Kismaros-Szob szakaszon haladó vonatok késnek. A G70-es és Z70-es vonatok csak a Nyugati pályaudvar és Verőce között közlekednek a fennakadás végéig, előfordulhatnak járatkimaradások.

A nemzetközi vonatok várakoznak, menetidejük jelentősen meghosszabbodik.

A vonatpótlást szervezik, azonban a lezárás a közúti közlekedésre is vonatkozik, ezért a térségben a közlekedés bizonytalan, a fennakadás a térség Volán-járatainak közlekedését is érinti.

A 12-es főúton, Nagymaros belterületén, a Millennium soron történt a gázvezeték-szakadás – írja az Útinform.

A 14-es km-nél az utat teljes szélességben lezárták, a forgalmat rendőri irányítás mellett önkormányzati utakra terelik.

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Kezdőlap    Belföld    Gázömlés miatt áll a vonatközlekedés Nagymarosnál, jelentősek a közúti fennakadások is

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