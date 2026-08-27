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Gajdos László élő környezetért felelős miniszter azonnali kérdésre válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén 2026. május 26-án.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Egy erős hatóság és egy új helyettes államtitkárság létrejöttét jelentette be Gajdos László

Infostart / MTI

Civil szervezetekkel egyeztetett az élő környezetért felelős miniszter.

Állatjólétért felelős helyettes államtitkárság jön létre az Élő Környezetért Felelős Minisztériumon belül, és erős, országos hatáskörrel rendelkező, állatjóléti ellenőrzésekért felelős hatóság alakul – közölte a Gajdos László tárcavezető Facebook-bejegyzésben szerdán. A tárcavezető jelezte, hogy korábban még nem volt példa önálló, állatjólétért felelős helyettes államtitkárságra.

Beszámolt arról is, hogy kedden állatvédelemért dolgozó civil szervezetek képviselőivel egyeztettek a terület aktuális helyzetéről, a legsürgősebb beavatkozást igénylő feladatokról, és tájékoztatták a résztvevőket a minisztériumban zajló előkészítő munkáról.

Felülvizsgálják az ebrendészeti rendszer működését, és felmérik, hogy az állatmenhelyek és az állatvédő szervezetek esetében hol van a legnagyobb szükség beavatkozásra és támogatásra.

A cél, hogy a rendelkezésre álló segítséget a valós szükségletekhez igazodva, célzottan biztosítsák. A tárca emellett az állatvédelem szakmai hátterének erősítését tervezi, és segítséget kíván nyújtani az állatok tartásával, ellátásával és védelmével foglalkozóknak.

Az egyeztetésen a Magyar Állatvédő és Természetbarát Szövetség, a Magyar Állatvédők Országos Szervezete, a Hangya Közösség Alapítvány és az Országos Állatvédőrség Alapítvány képviselői vettek részt, a jövőben további szervezetek bevonásával folytatnák a párbeszédet – tájékoztatott Gajdos László.

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