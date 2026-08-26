Vaddisznók ostromolják Sopront, belterületi vadászatot rendeltek el

Sopront erdők veszik körül, az utóbbi időben pedig a vaddisznók egyre gyakrabban bukkannak fel a Lőverekkel szomszédos utcákban: nemcsak éjszaka, hanem nappal is megjelennek, nem kis riadalmat okozva.
Feltúrják a kerteket, felborogatják a kukákat, komoly bosszúságot okozva az ott élőknek. Az önkormányzat a helyzet kezelése érdekében belterületi vadászatot rendelt el – írja a Kisalföld.
A sorozatos lakossági bejelentésekre reagálva a Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. elterelő etetést és itatást alkalmazott, emellett élvefogó csapdákat is kihelyezett. Az önkormányzat pedig a helyzet mielőbbi megoldása érdekében elrendelte a belterületi vadászatot – hívta fel a figyelmet a lap.
Belterületi vadászatot rendeltek el Sopronban
Úgy tűnik, a megtett intézkedéseknek köszönhetően sikerült visszaszorítani a vaddisznók jelenlétét.
Az idei évtől egy jogszabály-módosítás értelmében a belterületi vadászat engedélyezése a helyi önkormányzat hatáskörébe tartozik, ugyanakkor ehhez a rendőrség engedélyére is szükség van.