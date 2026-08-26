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Egy vaddisznó áll az erdő szélén, köves talajon.
Nyitókép: Pixabay

Vaddisznók ostromolják Sopront, belterületi vadászatot rendeltek el

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ELŐZMÉNYEK

Sopronban elfogyott a türelem.

Sopront erdők veszik körül, az utóbbi időben pedig a vaddisznók egyre gyakrabban bukkannak fel a Lőverekkel szomszédos utcákban: nemcsak éjszaka, hanem nappal is megjelennek, nem kis riadalmat okozva.

Feltúrják a kerteket, felborogatják a kukákat, komoly bosszúságot okozva az ott élőknek. Az önkormányzat a helyzet kezelése érdekében belterületi vadászatot rendelt el – írja a Kisalföld.

A sorozatos lakossági bejelentésekre reagálva a Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. elterelő etetést és itatást alkalmazott, emellett élvefogó csapdákat is kihelyezett. Az önkormányzat pedig a helyzet mielőbbi megoldása érdekében elrendelte a belterületi vadászatot – hívta fel a figyelmet a lap.

Belterületi vadászatot rendeltek el Sopronban

Úgy tűnik, a megtett intézkedéseknek köszönhetően sikerült visszaszorítani a vaddisznók jelenlétét.

Az idei évtől egy jogszabály-módosítás értelmében a belterületi vadászat engedélyezése a helyi önkormányzat hatáskörébe tartozik, ugyanakkor ehhez a rendőrség engedélyére is szükség van.

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