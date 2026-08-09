A Dunát átúszva érte el a metrót a lelőtt vaddisznó

Videófelvétel készült arról a vaddisznóról, amely szombaton jelent meg Budapest belvárosában, a Kossuth téren. Az RTL Híradó beszámolója szerint az állat előbb a Dunában úszott, majd a rakparton kimászva a Parlament környéke felé vette az irányt.

Később, ahogy erról az Infostarton is beszámoltunk, bejutott a metróba, ahol egy szerelvény elütőtte, ezzel is indokolták a kilövését.

A híradó szerint a felvételek alapján valószínűsíthető, hogy a vaddisznó a budai oldal felől érkezett, és a folyót átúszva jutott el a pesti belvárosba.

Az RTL Híradónak nyilatkozó vadász elmondta, hogy a vaddisznók kifejezetten jó úszók. A faj egyedei nemcsak erdős területeken, hanem egyre gyakrabban városi környezetben is megjelennek. A budai hegyvidéken rendszeresen feltűnnek lakóövezetekben, de korábban a Duna-part közelében és a belvárosban is észleltek már vaddisznókat.