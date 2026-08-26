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Nyitókép: Marcus Millo/Getty Images

Autósok, figyelem: baljós idők jönnek

Infostart / MTI

A járműpark folyamatos bővülése, illetve kisebb részben a vadállomány növekedése miatt évek óta nő a vadbalesetek száma – hívta fel a figyelmet a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ).

A szövetség kiemelte: az elmúlt hetekben az őzek párzási időszakban megváltozó viselkedése miatt kellett fokozott elővigyázatossággal közlekedni, a következő hónapban pedig a szarvasok miatt nő meg a balesetveszély az erdővel határos útszakaszokon.

A FBAMSZ a Vadgazdálkodási Adattár frissen kiadott statisztikái alapján közölte: tavaly több mint 7700 nagyvadat ütöttek el gépjárművel Magyarországon, 16 százalékkal többet, mint az egy évvel korábban. További mintegy 16 ezer balesetet regisztráltak apróvadakkal (nyúl, fácán, fogoly). A nagyvadak közül a legtöbb esetben őzzel ütköznek a gépjárművek, 2025-ben több mint 6 ezer ilyen esetet rögzítettek, ez egy év alatt 15,5 százalékos emelkedés. Csaknem 20 százalékkal, 1247-re nőtt azoknak az eseteknek a száma, amikor szarvast ütöttek el, vaddisznó pedig 428 esetben okozott balesetet.

A vadbalesetek többségében a gépjárműkárokat az autósoknak kell viselniük.

A vadásztársaságok kártérítési felelőssége elsősorban akkor állapítható meg, ha a vad vadászat, hajtás-űzés során bukkan fel az úttesten, illetve az úthoz túl közel, 200 méteren belül telepítettek etető-itatót a vadak számára. Gyorsforgalmi utat a törvény szerint úgy kell üzemeltetni, hogy arra vad ne jusson fel, ezért a gyorsforgalmi úton bekövetkező vadbaleset kapcsán jó eséllyel megállapítható a gyorsforgalmi út kezelőjének felelőssége. Ilyen baleset azonban ritkán fordul elő – ismertette a szervezet.

A közlemény idézi Papp Lajost, a FBAMSZ elnökét, aki kifejtette:

a vadbalesetek során keletkezett károk átlagos értéke már gyakran eléri a milliós nagyságrendet, ezért fontos, hogy ilyen esetekben az autósok megfelelő biztosítási fedezettel rendelkezzenek.

Ez olyan casco-szerződés lehet, amely kiterjed a töréskárra, de több biztosítónál a kötelező biztosítás mellé is köthető kiegészítő vadkárbiztosítás.

Magyarországon a gépjárműveknek kevesebb mint 20 százaléka rendelkezik casco-védelemmel. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint 2025 végén mintegy egymillió gépjárműnek volt ilyen biztosítása, miközben a közúti forgalomban már csaknem 5,4 millió jármű vesz részt. Tovább rontja a helyzetet, hogy ezeknek a casco-biztosításoknak egy része csak részkockázatokra terjed ki, vadütközés esetén az ilyen biztosítások nem térítenek – közölte a FBAMSZ.

A bekövetkező vadbalesetek kárainak megtérítésében csakis a teljes körű casco, illetve a vadkárra kötött kiegészítő biztosítás segítheti a pórul járt autósokat – figyelmeztet a

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Kezdőlap    Belföld    Autósok, figyelem: baljós idők jönnek

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