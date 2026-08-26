NVVH-meghallgatás: egy visszalépés után négy ügyészt hallgattak meg

Hantosi István, a testület tiszás elnöke az ülést követően újságíróknak nyilatkozva azt mondta: öt jelöltet hívtak meg a meghallgatásra, akik közül egy előre jelezte, hogy visszalép, így végül négy ügyészt hallgattak meg, akik beszámoltak szakmai tapasztalataikról és a munkával kapcsolatos elképzeléseikről.

Az NVVH elnöki, valamint közpénzügyi és a nyomozati elnökhelyettesi posztjára a bizottság által kiválasztott jelöltet várhatóan csütörtök délelőtt jelentik be, majd az Országgyűlés elé terjesztik, amely már a héten döntést is hozhat – közölte a politikus.

Hantosi István felidézte, hogy a vádemelési és fellebbezési elnökhelyettesek tisztségére nagyon kevés pályázat érkezett be, és a formai érvényesség vizsgálata után a meghallgatásra kevesebb embert tudtak volna behívni, mint ahányra lehetőség lenne, ezért nyilvánították eredménytelennek a pályázatot.

De a hatóság felállása és néhány kulcsfontosságú vezető megválasztása után már „bőven lesz időnk” a vádemelési és a fellebbviteli elnökhelyettes megválasztására – fogalmazott a bizottság elnöke.