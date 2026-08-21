Jégeső, felhőszakadás, szélvihar: a péntek durvább lesz a tegnapi időjáráshoz képest

Főként a Dunántúl keleti részein a kora reggeli órákig még előfordult villámtevékenység, majd a déli órákig zivatar kialakulásának valószínűsége alacsony.

Péntek délután ismételten nagyobb területen lehetnek kedvezőek a feltételek zivatarok képződéséhez, elsősorban a Dunántúlon, de alacsonyabb valószínűséggel az Észak-Alföldön és az Északi-középhegység térségében is kialakulhat néhány cella.

A zivatarok északkeleti irányba terjednek majd, környezetükben viharos (60-80 km/h) széllökés, jégeső (<2 cm) és intenzív (10-20 mm) csapadék is előfordulhat.

Kiemelten a Dunántúlon heves zivatarok, illetve akár zivatarrendszer is képződhet, amelyekhez erősen viharos (90-100 km/h) széllökés, nagyobb méretű jég (>2 cm), illetve felhőszakadás (10-30 mm) társulhat. Késő estére várhatóan csökken a zivatarhajlam, azonban nyugat felől újabb, várhatóan gyengébb, záporos-zivataros csapadéktömb érkezhet.

Magas középhőmérséklet

Pénteken az ország északnyugati és nyugati területein már mérséklődik a hőség, főként a Dél-Alföldön azonban nagyobb területén még 27, helyenként 29 fok felett alakul várhatóan a napi középhőmérséklet.