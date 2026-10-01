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Hankó Balázs fideszes országgyûlési képviselõ, korábbi kulturális és innovációs miniszter a Kecskeméti Járásbíróságon 2026. október 1-jén. Elrendelte Hankó Balázs letartóztatását a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája. Hankó Balázst különösen jelentõs vagyoni hátrányt okozó, bûnszövetségben elkövetett hûtlen kezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) által kifizetett, több mint 17 milliárd forint összegû támogatásokkal kapcsolatos büntetõeljárásban.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Letartóztatták Hankó Balázst és Varga-Bajusz Veronikát – a nap hírei

InfoRádió

Egyszeri, 120 milliárd forintos támogatást kap a kormánytól Budapest, amely mostantól a parkolási pénzeket is beszedheti. Magyar diplomaták kiutasítását jelentette be Oroszország.

Elrendelte 30 napra Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter, és a tárca egykori államtitkára letartóztatását a kecskeméti járásbíróság az NKA-ügyben. A döntés ellen a gyanúsítottak és védői fellebbeztek. Sajtóértesülések szerint az érintett államtitkár Varga-Bajusz Veronika, aki a többi között a felsőoktatásért is felelt. A bíróság indoklása szerint fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye.

5 évre visszamenőleg világítják át a Nemzeti Kulturális Alap működését és támogatási döntéseit – közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarr Zoltán elmondta: az ellenőrzésen több esetben politikai befolyás jeleit találták, különösen a 17,3 milliárd forintos támogatási csomagnál.

Egyszeri, 120 milliárd forintos támogatást kap a kormánytól Budapest – jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely az újjászervezett Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa első ülése után azt közölte: Budapest eláll a szolidaritási hozzájárulás vitatott mértéke miatt az előző kormány ellen indított perektől. Bejelentette továbbá, hogy mostantól a főváros szedheti be a parkolási pénzeket. A belvárosi kerületi polgármesterek tilatkoztak az utóbbi döntés ellen.

Újraindul a Diákváros beruházás a korábbi tervpályázat alapján – közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa ülése után jelezte: együttműködik az állam és a főváros, hogy a beruházás minél hamarabb elindulhasson.

Az öregségi nyugdíjminimum 120 ezer forintra emelése mellett sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig – közölte az Idősek Világnapján a pénzügyminiszter. Kármán András közölte: akinek a nyugdíja a januári emelés után sem érné el a 108 ezer forintot, annak azt 120 ezer forintra emelik. Az árvaellátási minimum, a megváltozott munkaképességű emberek ellátásai és az időskorúak járadéka is emelkedik.

A következő ülésen Matolcsy György volt jegybankelnököt és Varga Mihály volt pénzminisztert, a jegybank jelenlegi elnökét hallgatja meg az MNB működésével összefüggő visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság. A mai ülésen elsőként Bánki Erik és Kósa Lajos egykor fideszes országgyűlési képviselőket hallgatták meg.

Feljelentést tett a Gazdasági és Energetikai Minisztérium a Beloiannisz hajó és a fonyódi sportszálló felújítása miatt, miután az átvizsgált iratokban költségvetési csalásra és hűtlen kezelésre utaló jeleket találtak. A két beruházásra összesen 2,3 milliárd forint állami támogatást ítéltek meg, ebből 2 milliárdot ki is fizettek.

Az Útravaló ösztöndíjak azonnali kifizetésére szólította fel a Szociális és Családügyi Minisztériumot a KDNP frakcióvezetője. Rétvári Bence szerint a tárca 622 millió forinttal tartozik csaknem 10 ezer hátrányos helyzetű diáknak és mentortanáraiknak. A minisztérium technikai okokra hivatkozik.

Leváltották a NAV adószakmai elnökhelyettesét a pénzügyminiszter javaslatára. Tamásné Czinege Csilla 1990 óta dolgozott a NAV-nál, illetve elődszervezeteinél. A NAV nem indokolta a menesztést.

Kovács András lett a Terrorelhárítási Központ parancsnoka, különleges védelmi országos rendőrfőkapitány-helyettes. A TEK október 1-jétől az ORFK közvetlen irányítása alatt működik tovább.

Uniós bíróság elé utalja Magyarországot az Európai Bizottság a beruházók és az állam közötti választottbírósági eljárással összefüggő jogszabálysértés miatt. A jogsértések az állami ellenőrzés alatt álló MOL és az általa ellenőrzött vállalatok egyes lépéseiből erednek, amelyek sértik a választottbírósági eljárás tilalmát.

Magyar diplomaták kiutasítását jelentette be Oroszország, válaszul arra, hogy Magyarország szeptemberben tíz orosz diplomatát utasított ki. Az érintetteknek két héten belül el kell hagyniuk a moszkvai nagykövetséget, valamint a szentpétervári és kazanyi főkonzulátust.

A Kreml reméli, hogy Magyarországon az észszerűség kerekedik felül, és Budapest folytatni akarja a gazdasági együttműködést Oroszországgal – jelentette ki az orosz elnöki szóvivő. Dmitrij Peszkov hozzátette: a magyar kormány eddig óvatos volt abból a szempontból, hogy ne tegyen elhamarkodott lépést a gazdasági együttműködés terén.

Az orosz és az amerikai elnök az Ázsiai-csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés novemberi sencseni csúcstalálkozóján tárgyalhat – jelentette ki a Kreml szóvivője a Valdaj Klub nemzetközi vitafórum éves ülésén. Dmitrij Peszkov hozzátette, egyelőre nincsenek konkrét tervek.

Megtiltotta Észtország az orosz és fehérorosz gabona tranzitját az országon keresztül – jelentette be az észt külügyminiszter. A tárcavezető szerint ezzel nem akarják elősegíteni Oroszország háborújának finanszírozását.

Működőképes intézményeket sürget Koszovó uniós tagságának eléréséhez az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen a koszovói miniszterelnökkel tartott pristinai tárgyalás után elmondta: a parlament és a kormány már megalakult, a következő lépés az új köztársasági elnök megválasztása.

A vizsgálat lezárásáig 6 napra felfüggesztették a Flydubai izraeli járatait a szerdai incidens miatt. Az Egyesült Arab Emírségek főügyésze vizsgálatot rendelt el az ománi másodpilóta indítékának kiderítésére. A férfi megkéselte a gép indiai kapitányát, és a gyanú szerint megpróbálta a földbe vezetni a gépet.

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„Elvesztette közpénz jellegét” – Döntéseket hozott a vizsgálóbizottság Kósa Lajos és Bánki Erik meghallgatása után

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) kezdeményezte az MNB-törvénynek azt a 2016-os módosítását, amely a jegybanki alapítványok gazdálkodásával kapcsolatban jelentősen megnehezítette volna az adatigényléseket – mondta Bánki Erik volt fideszes országgyűlési képviselő az MNB működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró parlamenti vizsgálóbizottság csütörtöki ülésén, amelyen Kósa Lajost, a Fidesz volt frakcióvezetőjét is meghallgatták.
 

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Kapott egy újabb ütést a magyar tőzsde, nagyot esett a Mol, zuhant az OTP

Kapott egy újabb ütést a magyar tőzsde, nagyot esett a Mol, zuhant az OTP

Az európai piacokon komolyabb esés bontakozott ma délelőtt ki a bankpapírok vezetésével, majd délre mérséklődtek a mínuszok, de a nap második felében ismét elromolott a hangulat. A BUX is esett, amiben az OTP játszotta a főszerepet, a hazai bankpapír 6 százalékos mínuszban zárt. Az olajár újbóli emelkedése és a több mint 20 éves csúcsra emelkedő amerikai 10 éves államkötvényhozam határozta meg ma a hangulatot a globális piacokon, de holnap fontos amerikai munkaerőpiaci adatok is érkeznek. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

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