Tetőzik a hőség, újabb esők jönnek, pirosba borult több régió – térkép

Pénteken napos idő várható, a fátyol- és gomolyfelhők mellett, de északnyugaton több lehet a felhő.

Főképp az ország északnyugati, északi felén számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. A Dunántúlon heves zivatar sem kizárt, amelyet felhőszakadás is kísérhet. A délnyugati, nyugati szelet a Tiszától nyugatra erős lökések kísérhetik, de zivatarok környezetében viharos, akár erősen viharos lökések is lehetnek.

A HungaroMet első és másodfokú figyelmeztetéseket is kiadott, utóbbiakat zivatarok veszélye miatt.

A hőmérséklet csúcsértéke döntően 31 és 38 fok között várható, de az északnyugati határ közelében ennél pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetünk.

A magas napi középhőmérséklet miatt piros figyelmeztetéseket adott ki több vármegyére a HungaroMet:

Szombaton nyugaton felhősebb, keleten napos idő valószínű. Északkeleten kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar. Az északnyugati szél többfelé megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 16 és 25, délután 25 és 37 fok között alakul.

Vasárnap napos idő várható fátyol- és gomolyfelhőkkel, csapadék nem valószínű. Az északias szél helyenként megélénkül. Hajnalban általában 15-20, délután 25-32 fok valószínű.