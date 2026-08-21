ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.03
usd:
311.33
bux:
0
2026. augusztus 21. péntek Hajna, Sámuel
24 óra Ukrajna Lengyel buszbaleset Paks
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Villámok az éjszakában.
Nyitókép: Pixabay

Tombolt a vihar sok helyen, ünnepi programokat is elsodort az időjárás – videók

Infostart

Csütörtök este heves viharokkal érkezett a várva várt csapadék Magyarországra észak-nyugat felől. Az esőnek mindenki örült, a villámoknak és az erős szélnek már kevésbé. Tatabányán menekülni kellett az ünnepi rendezvényről, Sopronban és Győrben is nagy volt a vihar. Komárom-Esztergom vármegyében is viharkárok elhárításán dolgoznak a tűzoltók. Cikkünkben fotókat és videókat is találnak a viharos ünnepről.

Cikkünk frissül.

Sopron mellett a Rábaközt és Győrt is elérte az ígért zivatar csütörtök este.

Pozsonyban közlekedési gondokat okozott a hatalmas mennyiségű eső.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Tombolt a vihar sok helyen, ünnepi programokat is elsodort az időjárás – videók

eső

vihar

viharkárok

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Tombolt a vihar sok helyen, ünnepi programokat is elsodort az időjárás
videók

Tombolt a vihar sok helyen, ünnepi programokat is elsodort az időjárás
Csütörtök este heves viharokkal érkezett a várva várt csapadék Magyarországra észak-nyugat felől. Az esőnek mindenki örült, a villámoknak és az erős szélnek már kevésbé. Tatabányán menekülni kellett az ünnepi rendezvényről, Sopronban és Győrben is nagy volt a vihar. Komárom-Esztergom vármegyében is viharkárok elhárításán dolgoznak a tűzoltók. Cikkünkben fotókat és videókat is találnak a viharos ünnepről.
 

Tetőzik a hőség, újabb esők jönnek, pirosba borult több régió – térkép

Ismeretlen arcát mutatja a Tisza-tó, ritkán látni ilyet – képek

Augusztus 20-i programok: rendezvények, beszédek, videók – percről percre

Augusztus 20-i programok: rendezvények, beszédek, videók – percről percre

Hírfolyamunkban egész nap követtük az ünnepi eseményeket a Kossuth téri ünnepélyes zászlófelvonástól a fővárosi tűzijáték végéig.
 

A budapesti fényfestés, drónshow és tűzijáték legjobb pillanatai – galéria, videó

Baka András az állami ünnepi tűzijáték előtt szólt a nemzethez

Állami kitüntetések – itt a lista és az indoklások, elismerték a Vidéki prókátor és Zsurzs Kati munkáját is

Cserhalmi György átvette kitüntetését – képek

Magyar Péter: országot alapítani nem egyetlen döntés

Orbán Viktor a Facebookon üzent

Bóka János: meg kell neveznünk, mi igaz és mi hamis

VIDEÓ
Magyar takarmányipari fejlesztések külföldön. Inspiráló ipari projektek az Inforádióban-Szuchy Péter
Miért küzd még Milák Kristóf a démonaival? Sós Csaba, Inforádió, Aréna
Milyen megoldásokkal lehet Dunát rekeszteni? Baranya Sándor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.24. hétfő, 18:00
Wagner Péter
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány vezető elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Jön az új korszak: már a mesterséges intelligencia döntheti el a választásokat?

Jön az új korszak: már a mesterséges intelligencia döntheti el a választásokat?

A közösségi média után a generatív mesterséges intelligencia is egyre fontosabb információs csatornává válik. Egyre több választó fordul közvetlenül a chatbotokhoz döntési tanácsért a szavazások előtt, ez pedig teljesen új helyzet elé állítja a politikai stratégákat. A politikusok online hírneve már nemcsak az emberi választók, hanem az algoritmusok szűrőjén is múlik, ami életre hívta a válaszmotor-optimalizálás (AEO) technológiáját. A folyamat komoly kiberbiztonsági és demokratikus kockázatokat hordoz.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiadták a riasztást: 38 fokos hőség mellett jégesővel és felhőszakadással tarol le a hirtelen ítéletidő

Kiadták a riasztást: 38 fokos hőség mellett jégesővel és felhőszakadással tarol le a hirtelen ítéletidő

Pénteken akár 38 fokos csúcshőmérséklettel és heves zivatarokkal tetőzik a hőség, a hétvégén azonban fokozatosan mérséklődik a kánikula.

BBC
Business Sport Travel Science
El Niño set to be 'strongest in living memory', says Met Office

El Niño set to be 'strongest in living memory', says Met Office

Scientists say the growing El Niño weather pattern is an "unprecedented event" and means 2027 is likely to be the world's hottest year on record.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 21. 07:40
Ismeretlen arcát mutatja a Tisza-tó, ritkán látni ilyet – képek
2026. augusztus 21. 07:20
Lövések dördültek, rendőrautók törtek a Balatonnál egy autós üldözésben
×
×