Tombolt a vihar sok helyen, ünnepi programokat is elsodort az időjárás – videók

A közösségi média után a generatív mesterséges intelligencia is egyre fontosabb információs csatornává válik. Egyre több választó fordul közvetlenül a chatbotokhoz döntési tanácsért a szavazások előtt, ez pedig teljesen új helyzet elé állítja a politikai stratégákat. A politikusok online hírneve már nemcsak az emberi választók, hanem az algoritmusok szűrőjén is múlik, ami életre hívta a válaszmotor-optimalizálás (AEO) technológiáját. A folyamat komoly kiberbiztonsági és demokratikus kockázatokat hordoz.