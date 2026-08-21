Tombolt a vihar sok helyen, ünnepi programokat is elsodort az időjárás – videók

Cikkünk frissül.
Sopron mellett a Rábaközt és Győrt is elérte az ígért zivatar csütörtök este.
Pozsonyban közlekedési gondokat okozott a hatalmas mennyiségű eső.
Cikkünk frissül.
Sopron mellett a Rábaközt és Győrt is elérte az ígért zivatar csütörtök este.
Pozsonyban közlekedési gondokat okozott a hatalmas mennyiségű eső.
A közösségi média után a generatív mesterséges intelligencia is egyre fontosabb információs csatornává válik. Egyre több választó fordul közvetlenül a chatbotokhoz döntési tanácsért a szavazások előtt, ez pedig teljesen új helyzet elé állítja a politikai stratégákat. A politikusok online hírneve már nemcsak az emberi választók, hanem az algoritmusok szűrőjén is múlik, ami életre hívta a válaszmotor-optimalizálás (AEO) technológiáját. A folyamat komoly kiberbiztonsági és demokratikus kockázatokat hordoz.
Pénteken akár 38 fokos csúcshőmérséklettel és heves zivatarokkal tetőzik a hőség, a hétvégén azonban fokozatosan mérséklődik a kánikula.
Scientists say the growing El Niño weather pattern is an "unprecedented event" and means 2027 is likely to be the world's hottest year on record.