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Nyitókép: Unsplash.com

Már három vármegyére is piros figyelmeztetést adott ki a HungaroMet péntekre – térkép

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Pénteken is lehetnek zivatarok, de az ország nagy részén a hőség lesz a gond.

(A csütörtök estére várható időjárásról, az észak-nyugati járásokra kiadott narancssárga riasztásról itt írtunk.)

A HungaroMet közölte: péntekre virradóra jelentősen csökken a zivatarok valószínűsége, de egy nyugat felől érkező csapadékrendszerben egy-egy dörgés, villámlás néhol nem kizárt. Délután nagyobb területen lehetnek kedvezőek a feltételek zivatarok képződéséhez, elsősorban a Dunántúlon, de alacsonyabb valószínűséggel az Észak-Alföldön és az Északi-középhegység térségében is kialakulhat néhány cella. A zivatarok északkeleti irányba terjednek majd, környezetükben viharos széllökés, jégeső és intenzív csapadék is előfordulhat. Elsősorban a Dunántúlon heves zivatarok, illetve zivatarrendszer is képződhet, ezekhez viharos széllökés, nagyobb jég és felhőszakadás társulhat. Késő estére várhatóan csökken a zivatarhajlam, azonban nyugat felől újabb, várhatóan gyengébb, záporos-zivataros csapadéktömb érkezhet.

Ezért a meteorológiai szolgálat péntekre Zala, Somogy és Veszprém vármegyére másodfokú figyelmeztetést adott ki hevesebb zivatarok veszélye miatt. Az ország többi részére Csongrád-Csanád, Békés, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye kivételével elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés van érvényben zivatarok kialakulásának veszélye miatt.

Pénteken a Dél-Alföld nagyobb területén még 27, helyenként 29 Celsius-fok felett alakul várhatóan a napi középhőmérséklet.

Csongrád-Csanád, Békés és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyére a legmagasabb fokozatú,

piros figyelmeztetést adták ki, mert a középhőmérséklet várhatóan 29 fok felett alakul.

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