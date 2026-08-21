Ismeretlen arcát mutatja a Tisza-tó, ritkán látni ilyet – képek

A Tisza-tó vízszintje több mint egy méterrel alacsonyabb a megszokott nyári szintnél, és már a 2022-es negatív rekord is megdőlt.

Ljasuk Dimitry filmes a Tiszavalki-medencében járt, ahol a tó nagy része már teljesen kiszáradt, és beszámolója szerint a Poroszlói-medencében is napok kérdése lehet, hogy újabb jelentős területek kerüljenek szárazra.

A filmes a közösségi oldalán megosztott korábbi bejegyzésben arról írt, hogy a mélyebb Sarudi- és Abádszalóki-medencében is egyre nehezebbé válhat a nagyobb hajók biztonságos közlekedése.

A KÖTIVIZIG tavasszal rendkívüli intézkedéssel próbálta minél tovább fenntartani a tó vízkészletét. A szokásos 725 centiméteres nyári vízszint helyett 750 centiméterre töltötték fel a tározót, annak ellenére, hogy már akkor is kevés víz érkezett a Tiszán. Ljasuk Dimitry szerint ennek köszönhető, hogy a mostani kritikus helyzet nem alakult ki hetekkel korábban. A vízszint azonban most már naponta akár 5–6 centiméterrel is csökkenhet.