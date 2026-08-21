Ezt a magyarországi műholdképet nézi most a világ – fotó

A hosszan tartó szárazság miatt augusztus 1-jére esett a vízszint a korábbi történelmi minimum alá, és azóta is folyamatosan csökken a vízszint. Épp a napokban írtuk meg, hogy már több mint 30 centivel jár a 2022-ben mért történelmi rekord alatt.

Augusztus 20-án a nap képe egy, a Velencei-tóról készült műholdkép volt a Copernicus oldalán – vette észre a Másfélfok portál. Az egyik Copernicus Sentinel-2 műhold augusztus 16-án rögzített egy képet a kivételesen kicsire zsugorodott tóról, melynek partvonala körül több helyen látható a szabaddá vált tómeder.

Íme, a műholdkép:

Forrás: Európai Unió, Copernicus Sentinel-2

A Másfélfok portálon korábban már volt szó arról, hogy a Velencei-tó vízszintje történelmi mélypontra süllyedt, ugyanakkor a probléma túlmutat a vízhiányon Boromisza Zsombor, a MATE Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszékének egyetemi docense szerint. Úgy látja, hogy a jelenlegi helyzet nem csupán egy természeti rendszer válságát, hanem a tó köré épült használati és fejlesztési modell korlátait is megmutatja. Az okleveles tájépítészmérnök, élővilágvédelmi és tájvédelmi szakértő arra hívja fel a figyelmet, hogy egy természeténél fogva változékony sekély tó jövője nem kizárólag a vízpótláson múlik, hanem azon is, képesek vagyunk-e a klímaváltozás korában a tóhasználatot és a tájkezelést a természeti adottságokhoz igazítani.