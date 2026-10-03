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2026. október 3. szombat Helga
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ARÉNA - PODCASTOK
A spanyol válogatottt tagjai ünnepelnek a 2026-os labdarúgó-világbajnokság SpanyolországArgentína döntõ mérkõzése után az East Rutherford-i MetLife Stadionban 2026. július 19-én. Spanyolország hosszabbítás után 1-0-ra gyõzött a címvédõ argentin csapat ellen.
Nyitókép: MTI/EPA/Ronald Wittek

Van élet a magyar-grúz után, észvesztően gazdag a kínálat – sport a tévében

Infostart / MTI

A Nemzetek Ligájában spanyol-cseh és horvát-angol párosítás, de lesznek egyéb labdajátékok és F1 is.

M4 Sport

10.00: Forma-1, Bahreini Nagydíj, időmérő

14.50: Vízilabda, férfi ob I, FTC-Telekom - Semmelweis OSC

17.50: Kosárlabda, férfi NB I, Egis Körmend-Atomerőmű SE

M4 Sport+

15.55: Úszás, rövidpályás világkupa, Baku

Sport 1

8.00: Autósport, túraautó World Tour-sorozat, időmérő és 1. futam, Indzse

15.15: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, csoportmérkőzés, FTC-Toyota Kovács - CSM Bucuresti

17.45: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, csoportmérkőzés, Győr Audi ETO KC - Gloria Bistrita

21.00: Darts, World Grand Prix, elődöntő, Leicester

Sport 2

14.00: Lósport, ügetőfutamok, Kincsem Park

22.00: Baseball, MLB-rájátszás, főcsoport-elődöntő

Eurosport 1

8.00: Sznúker, Sencsen Open

14.00: Kerékpár, Giro dell'Emilia, férfiak

15.30: Kerékpár, Európa-bajnokság, női mezőnyverseny, Ljubljana

17.15: Kerékpár, Münsterland Giro

19.45 és 21.45: Hegyikerékpár, világkupa, női és férfi krossz, Lake Placid

Eurosport 2

13.30: Sznúker, Sencsen Open

23.00: Golf, PGA Tour Black Desert Championship, 3. nap

Spíler 1

17.50: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Horvátország-Anglia

20.35: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Svájc-Szlovénia

Spíler 2

17.50: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Izland-Bulgária

20.35: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Spanyolország-Csehország

Arena 4

18.00: Amerikaifutball, NCAA

Match 4

12.30 és 15.30: Autósport, kamion Európa-bajnokság, Jarama, 1. és 2. futam

13.30: Labdarúgás, angol negyedosztály, Chesterfield-Tranmere Rovers

17.45: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Észtország-Luxemburg

20.30: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Észak-Macedónia - Skócia

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Kezdőlap    Sport    Van élet a magyar-grúz után, észvesztően gazdag a kínálat – sport a tévében

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