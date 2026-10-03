Van élet a magyar-grúz után, észvesztően gazdag a kínálat – sport a tévében

Az amerikai IPO-piac 2026-ban újra élénkülni látszik, ám a befektetők továbbra is válogatósak – ezt jól mutatja a Lyntris védelmi vállalat tőzsdei debütálása. A szenzorokat és adatfeldolgozó rendszereket fejlesztő cég az eredetileg tervezettnél kevesebb részvényt, alacsonyabb áron tudott csak értékesíteni, majd papírjai az első kereskedési napon nagyot estek. A vállalat esete arra figyelmeztet, hogy a geopolitikai feszültségek által fűtött hype önmagában nem elég: a befektetők a profitabilitást és a fenntartható pénzügyi teljesítményt is elvárják.