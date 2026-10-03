Van élet a magyar-grúz után, észvesztően gazdag a kínálat – sport a tévében

M4 Sport
10.00: Forma-1, Bahreini Nagydíj, időmérő
14.50: Vízilabda, férfi ob I, FTC-Telekom - Semmelweis OSC
17.50: Kosárlabda, férfi NB I, Egis Körmend-Atomerőmű SE
M4 Sport+
15.55: Úszás, rövidpályás világkupa, Baku
Sport 1
8.00: Autósport, túraautó World Tour-sorozat, időmérő és 1. futam, Indzse
15.15: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, csoportmérkőzés, FTC-Toyota Kovács - CSM Bucuresti
17.45: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, csoportmérkőzés, Győr Audi ETO KC - Gloria Bistrita
21.00: Darts, World Grand Prix, elődöntő, Leicester
Sport 2
14.00: Lósport, ügetőfutamok, Kincsem Park
22.00: Baseball, MLB-rájátszás, főcsoport-elődöntő
Eurosport 1
8.00: Sznúker, Sencsen Open
14.00: Kerékpár, Giro dell'Emilia, férfiak
15.30: Kerékpár, Európa-bajnokság, női mezőnyverseny, Ljubljana
17.15: Kerékpár, Münsterland Giro
19.45 és 21.45: Hegyikerékpár, világkupa, női és férfi krossz, Lake Placid
Eurosport 2
13.30: Sznúker, Sencsen Open
23.00: Golf, PGA Tour Black Desert Championship, 3. nap
Spíler 1
17.50: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Horvátország-Anglia
20.35: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Svájc-Szlovénia
Spíler 2
17.50: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Izland-Bulgária
20.35: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Spanyolország-Csehország
Arena 4
18.00: Amerikaifutball, NCAA
Match 4
12.30 és 15.30: Autósport, kamion Európa-bajnokság, Jarama, 1. és 2. futam
13.30: Labdarúgás, angol negyedosztály, Chesterfield-Tranmere Rovers
17.45: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Észtország-Luxemburg
20.30: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Észak-Macedónia - Skócia