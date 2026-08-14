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Munkagépek dolgoznak az MVM Paksi Atomerõmû hûtõvízellátásának biztosítására tervezett fenékküszöb megemelésén Dunaszentbenedek közelébõl fotózva 2026. augusztus 13-án. A Duna alacsony vízállása miatt az atomerõmû a névleges teljesítményének közel felén üzemel.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Nagy erőket mozgósítanának Paks biztonságáért, a vállalkozók is beszállnak

Infostart / MTI
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Példaértékűnek tartja a Paksi Atomerőmű működésbiztonságát szolgáló beruházások érdekében formálódó szakmai összefogást az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) és arra ösztönzi érintett tagszervezeteit, hogy kapacitásaik és szaktudásuk felajánlásával kapcsolódjanak be a munkába.

A magyarországi építőipar felkészültsége és együttműködése jelentős támogatást nyújthat a Duna vízállásának stabilizálását és az erőmű biztonságos hűtővízellátását szolgáló feladatok megvalósításához. Az ilyen jelentőségű, nemzetstratégiai szempontból fontos beruházások sikerének alapja a szakmai szereplők, az állami szervezetek és a gazdasági szereplők hatékony együttműködése – közölte az ÉVOSZ.

A szövetség tagszervezetei között számos olyan vállalkozás van, amely jelentős tapasztalattal rendelkezik vízépítési, mélyépítési, közlekedési infrastruktúra-fejlesztési, mérnöki és kivitelezési feladatok ellátásában. Több tagszervezete már jelezte együttműködési szándékát, és felajánlotta szakmai tudását, kapacitásait, valamint eszközállományát a beruházás sikeres megvalósítása érdekében.

A szervezet közleménye szerint Koji László, az ÉVOSZ elnöke arra kéri mindazon tagszervezeteket, amelyek tevékenységükkel, szakmai tapasztalatukkal vagy rendelkezésre álló erőforrásaikkal hozzájárulhatnak a jelenlegi feladatok ellátásához, hogy lehetőségeikhez mérten ajánlják fel segítségüket és együttműködésüket. Az érintettek a felajánlásokat a duna@vih.gov.hu és az ovf@ovf.hu e-mail címeken jelezhetik.

„A magyar építőipar szakmai tudása, felkészültsége, kapacitása és az összefogás jelentős mértékben hozzájárulhat a Paksi Atomerőmű működésbiztonságát szolgáló beruházások sikeres és határidőre történő megvalósításához” – hangsúlyozza az ÉVOSZ közleményében Koji László a szakszövetség elnöke.

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