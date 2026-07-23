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Folyóvíz fotója felülről.
Nyitókép: Pixabay

Furcsa, bűzös uszadék miatt riadót fújtak a Fekete-Körösnél

Infostart / MTI

Jelentős mennyiségű, ismeretlen összetételű, erős szaghatással bíró uszadék felgyülemlését észlelték csütörtökön a Fekete-Körösön, Dénesmajor térségében, a román-magyar határszelvényben. A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Kövizig) harmadfokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendelt el – közölte a szervezet az MTI-vel közleményben.

Mit írták, a feltorlódott uszadék jelenleg stabil helyzetben van. A további szennyezés és az uszadék leúszásának megakadályozása érdekében megtervezték a szükséges műszaki beavatkozásokat: első lépésként merülőfalat telepítettek az uszadék további lokalizálása és a szennyezés terjedésének megakadályozása érdekében.

Az uszadékot eltávolítják, az összegyűjtött anyagot pedig elszállítják ártalmatlanításra.

Hozzátették, több ponton vízmintákat vettek, de a vizsgálatok hivatalos eredményére várhatóan 48 órát kell várni.

A vízminőségi vizsgálatok előzetes eredményeinek megérkezéséig a békési duzzasztó rendszerében található vízkivételek üzemeltetését szüneteltetik, emiatt kérik az érintett gazdálkodók megértését és türelmét. „A vízkivételek átmeneti szüneteltetése a vízminőségi káresemény esetleges további terjedésének megelőzését, valamint a folyó alsóbb szakaszainak és a vízhasználók védelmét szolgálja” – húzták alá.

Az MTI információi szerint a mintavétel eredményétől függ a Körösökön, Szanazugban és Városerdőn található szabadstrandok további üzemeltethetősége is.

A Kövizig az észlelt eseményről tájékoztatta a román felet, valamint a káreseményt bejelentette a Békés Vármegyei Kormányhivatal illetékes hatóságai részére. Csütörtökön helyszíni szemlére került sor a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, a Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság munkatársainak részvételével – írták.

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Kezdőlap    Belföld    Furcsa, bűzös uszadék miatt riadót fújtak a Fekete-Körösnél

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