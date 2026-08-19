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Egy rendőr éppen megbilincsel egy férfit.
Nyitókép: Pexels

Volt feleségének megölésével fenyegetőzött, terrorcselekménnyel vádolják a férfit

Infostart / MTI

Terrorcselekmény gyanúja miatt tartóztatott le a bíróság egy férfit, aki hivatalos ügyének felgyorsítása érdekében gyilkossággal fenyegetőzött egy közintézmény munkatársával folytatott telefonbeszélgetés során – közölte a Budapest Környéki Törvényszék.

A gyanúsított augusztus 12-én telefonon felhívta a Gödöllői Forrás Gyermekjóléti Központot, és az ügyintézővel közölte, hogy amennyiben szeptemberig nem születik döntés lánya gyermekvédelmi eljárásában, akkor megöli a volt feleségét. Később megismételte követelését és fenyegetését, valamint közölte, hogy az sem érdekli, ha emiatt börtönbe kerül.

A bejelentés alapján a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntette miatt indított eljárást a férfival szemben, a Budakörnyéki Járásbíróság pedig elrendelte a gyanúsított letartóztatását.

A férfi a rendőrségen elismerte a tettét, de azt állította, hogy a fenyegetéseket nem gondolta komolyan, azokat csak felindultságában mondta. A letartóztatásról szóló döntést az ügyész tudomásul vette, ám gyanúsított és a védő fellebbezést nyújtott be ellene. Ezért a végzés nem végleges, de végrehajtható – olvasható a közleményben.

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