Volt feleségének megölésével fenyegetőzött, terrorcselekménnyel vádolják a férfit

A gyanúsított augusztus 12-én telefonon felhívta a Gödöllői Forrás Gyermekjóléti Központot, és az ügyintézővel közölte, hogy amennyiben szeptemberig nem születik döntés lánya gyermekvédelmi eljárásában, akkor megöli a volt feleségét. Később megismételte követelését és fenyegetését, valamint közölte, hogy az sem érdekli, ha emiatt börtönbe kerül.

A bejelentés alapján a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntette miatt indított eljárást a férfival szemben, a Budakörnyéki Járásbíróság pedig elrendelte a gyanúsított letartóztatását.

A férfi a rendőrségen elismerte a tettét, de azt állította, hogy a fenyegetéseket nem gondolta komolyan, azokat csak felindultságában mondta. A letartóztatásról szóló döntést az ügyész tudomásul vette, ám gyanúsított és a védő fellebbezést nyújtott be ellene. Ezért a végzés nem végleges, de végrehajtható – olvasható a közleményben.