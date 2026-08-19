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Nyitókép: Pixabay

Kiderült: nagyobb az új tulajdonosok részesedése a Liverpoolban, mint hírlett

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ELŐZMÉNYEK

A Liverpool új befektetője, a 1892 Holdings elővásárlási joggal rendelkezik a többségi tulajdonrész megszerzésére a következő 12 hónapban, amennyiben a Fenway Sports Group (FSG) az eladás mellett döntene.

A pénteken bejelentett megállapodáskor úgy vélték, hogy az Amit Bhatia vezette – és az Amazon-alapító Jeff Bezost is soraiban tudó – konzorcium a Liverpool 30 százalékát, esetleg egyharmadát vásárolta meg. A megállapodás valójában többre, az Anfielden székelő klub 38 százalékára vonatkozik. Az 1892 tehát valamivel több mint kétmilliárd fontot fizetett az FSG-nek a kisebbségi tulajdonrészért. A – többek között az Athletic által közölt – megnövelt részesedés alapján a Liverpool értéke továbbra is körülbelül 5,5 milliárd font.

Az FSG, amely 2010-ben 300 millió fontért vásárolta meg a klubot, pénteken hangsúlyozta: a 1892-vel kötött megállapodás nem része a kivonulási stratégiának, és nem is kötelezi őket arra, hogy a jövőben további részesedést adjanak el a konzorciumnak. Ez a helyzet továbbra is fennáll, ám ha az FSG a következő 12 hónapban az eladás vagy a részesedés csökkentése mellett döntene, a 1892-vel kötött megállapodás lehetőséget biztosít utóbbi számára a többségi tulajdonrész megvásárlására.

Ez csupán egy opció a 1892 számára a következő 12 hónapban – amely további befektetésekhez vezethet –, nem pedig hivatalos kötelezettségvállalás az FSG részéről.

A klub operatív irányítását továbbra is az FSG végzi. Ugyanakkor felvetődik annak a lehetősége, hogy a közeljövőben Bezos, Bhatia és a konzorcium egy másik milliárdos tagja, a Facebook társalapítója, Eduardo Saverin váltsa fel az FSG-t a Liverpool többségi tulajdonosaként.

A világ egyik leggazdagabb emberének számító Bezos jelenleg passzív befektetőnek minősül a Liverpoolnál, mivel a K5 Sports alapon keresztül szállt be a 1892-be, amelynek ő a vezető befektetője. Bryan Baum, a K5 Global társalapítója és ügyvezető partnere helyet kap a Liverpool kibővített igazgatótanácsában Bhatia (mint alelnök) és Elaine Saverin (Eduardo Saverin felesége) mellett. Bhatia a Mittal Family Trust pénzügyi támogatásával vásárolt részesedést a Liverpoolban, apósa az indiai acélmágnás, Laksmi Mittal. A Mittal család vagyona körülbelül 17 milliárd dollár, Saveriné a becslések szerint 33 milliárd dollár.

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Kezdőlap    Sport    Kiderült: nagyobb az új tulajdonosok részesedése a Liverpoolban, mint hírlett

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