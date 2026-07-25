ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.05
usd:
317.51
bux:
143471.05
2026. július 25. szombat Jakab, Kristóf
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A drónnal készült felvételen helyére illesztik a Déli Körvasút új acél hídszerkezetét a Soroksári út felett 2026. július 25-én. A 109 méter hosszú és közel 20 méter széles 2500 tonnás szerkezet mozgatása a kivitelezés egyik legösszetettebb mûvelete.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Helyére került a 2500 tonnás acélóriás a Soroksári út felett

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Helyére került a Déli Körvasút új, 2500 tonnás acél hídszerkezete a Soroksári út felett – közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szombaton a Facebook-oldalán.

A tárcavezető, aki a helyszínen követte a munkálatok egy részét, azt írta, a beruházás óriási előrelépés a magyar és benne a budapesti vasúti közlekedésben. Hozzátette: számos kritika joggal vethető fel a kivitelező és a közbeszerzési eljárás, annak árszintje kapcsán, de most egy valóban értelmes és hasznos beruházás épül.

Bejegyzésében emlékeztetett arra, hét éve már, hogy a „legjobb vasútfejlesztő- és tervező kollégákkal” közösen kitalálták a Déli Körvasút koncepcióját.

Ismertette: ennek a legfontosabb eleme az új Közvágóhíd állomás, ahol át lehet szállni a Budapestet a körvasúton átszelő távolsági és elővárosi vonatokról a HÉV-ekre, a villamosokra, a buszokra. Gyakorlatilag közlekedési és városszerkezeti értelemben ez lesz Budapest belvárosának új déli kapuja – írta.

Vitézy Dávid kitért arra is, hogy a következő hídszerkezet jövő nyáron kerül a mostani mellé, így adódik majd össze a négyvágányos, két középperonos új állomás.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Helyére került a 2500 tonnás acélóriás a Soroksári út felett

híd

soroksári út

vitézy dávid

déli körvasút

közlekedési és beruházási miniszter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Nyaralási teljesítménykényszer: robogás a kiégés felé

Nyaralási teljesítménykényszer: robogás a kiégés felé
Új trend kezd kialakulni a Z-generáció, de az idősebbek nyaralási szokásaiban is – mondta el az InfoRádióban Bereczki Enikő generációkutató. A szakember szerint sokan ma már az új készségek tanulását részesítik előnyben a nyári vakáció során, nem pedig a csendes pihenést, ennek azonban lehetnek negatív következményei.
Íme, Orbán Viktor legfontosabb tusnádfürdői üzenetei a Fidesz jövőjéről – összefoglaló

Íme, Orbán Viktor legfontosabb tusnádfürdői üzenetei a Fidesz jövőjéről – összefoglaló

A Fidesz elnöke a Tusványoson ismertette, milyen utat lát pártja előtt ahhoz, hogy ismét sikeres, kormányra jutó erő lehessen.
 

Orbán Viktor a Tusványoson: ellenzéki politika helyett ellenállási politikára kell váltani

Magyar Péter röviden reagált Orbán Viktor tusnádfürdői előadására

Három szóval üzent Orbán Viktor Tusnádfürdőről

Vészjósló szavak a Tusványoson: egyre inkább a múlté Erdély sokszínűsége

VIDEÓ
Így vezethet az út az NHL-be. Szongoth Domán és Kovács Attila, Inforádió, Aréna
Milyen messzire juthatnak a kínai autók Európában? Szécsényi Gábor, Inforádió, Aréna
Mire lesz elég a brit kormányváltás? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.27. hétfő, 18:00
Csizmadia Ervin
a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Régóta dúl a háború, de ilyen még nem történt - Megsemmisült az első Szarma

Régóta dúl a háború, de ilyen még nem történt - Megsemmisült az első Szarma

Az ukrán haderő első alkalommal semmisítette meg Oroszország legújabb, a HIMARS-hoz hasonló Szarma rakéta-sorozatvetőjét. A sikeres csapásra egy nagyszabású orosz gépesített támadás visszaverése során került sor a donyecki régióban - írta meg az United24 Media.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Most közölték a magyar kórházakról: erre a hatalmas változásra kell készülni szeptembertől

Most közölték a magyar kórházakról: erre a hatalmas változásra kell készülni szeptembertől

Szeptember elejétől bárki számára hozzáférhetővé válnak a kórházi fertőzések legfrissebb adatai.

BBC
Business Sport Travel Science
More than 250,000 flee wildfires in France and Spain

More than 250,000 flee wildfires in France and Spain

Spain's PM warns of "complex hours" ahead as authorities in France say they are far from bringing blazes burning near Bordeaux under control.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 25. 20:53
Fidesz: a lengyel forgatókönyvet követi a Tisza
2026. július 25. 20:22
Nyaralási teljesítménykényszer: robogás a kiégés felé
×
×