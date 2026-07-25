Rejtélyes baleset a Balatonnál: senki sem tudja, ki a súlyosan sérült férfi

Czendrei Péter sajtóreferens az MTI érdeklődésére elmondta: a kerékpáros férfi egy Bianchi típusú biciklivel haladt Balatonederics felől Keszthely irányába, amikor egy kanyarban elcsúszott és nekiesett a szalagkorlátnak. Olyan súlyos fejsérülést szenvedett, hogy eszméletét vesztette, mentőhelikopterrel a szombathelyi kórházba szállították.

A férfinél nem voltak személyazonosításra alkalmas okmányok, ezért a rendőrök azt kérik, hogy jelentkezzenek a 112-es segélyhívón azok, akik tudják, kiről lehet szó, esetleg a közösségi oldalon közölt fénykép alapján felismerik, hogy kié lehet a jellegzetes, világoskék színű kerékpár.