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Nyitókép: Yuichiro Chino/Getty Images

Az AI megnyerte a matematikai diákolimpiát

Infostart / MTI

Első alkalommal értek el mesterségesintelligencia-modellek maximális pontszámot a Nemzetközi Matematikai Diákolimpia (IMO) feladatsorán – jelentette be két kínai technológiai vállalat.

A kínai Huawei és a RedNote közlése szerint saját fejlesztésű mesterségesintelligencia-modelljeik százszázalékos eredményt értek el a 2026-os olimpia feladatain. A kínai Xiaohongshu nevű közösségi médiát üzemeltető RedNote szerint a dots-note-3.0 nevű modelljük az IMO hivatalos értékelési eljárása szerint elsőként teljesítette hibátlanul a verseny feladatsorát.

A vállalatok hangsúlyozták, hogy az AI-rendszerek csak azt követően kapták meg a feladatokat, hogy a versenyzők befejezték a vizsgát, megoldásaikat pedig meghatározott időn belül kellett benyújtaniuk. A RedNote közlése szerint a teszt során emberi beavatkozás nem történt, a megoldásokat az olimpia szervezői értékelték.

A 2026-os Nemzetközi Matematikai Diákolimpiát Sanghajban rendezték meg, ahol

666, húsz év alatti (emberi) versenyző vett részt. A hivatalos eredmények szerint közülük heten értek el maximális pontszámot.

A Huawei közlése szerint Celia nevű mesterségesintelligencia-rendszere több matematikai területen is átfogó problémamegoldó képességekről tett tanúbizonyságot.

A mesterséges intelligencia teljesítménye az elmúlt években jelentősen javult. A 2025-ös diákolimpia feladatain a Google és az OpenAI modelljei már aranyéremnek megfelelő eredményt értek el, de akkor még nem szereztek maximális pontszámot.

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Kezdőlap    Külföld    Az AI megnyerte a matematikai diákolimpiát

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