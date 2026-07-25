Már zajlik a hétvége leglátványosabb mérnöki művelete Budapesten – képek

A közlekedési és beruházási miniszter megfogalmazása szerint ez a híd lesz az új Közvágóhíd vasútállomás alapja is, amely a jövőben közvetlen kapcsolatot teremt a vasút, a HÉV, a villamosok és az autóbuszok között.

A Déli Körvasút fejlesztésével több elővárosi és távolsági vonat közlekedhet majd Budapesten, javul a vasúthálózat kapacitása, és gyorsabb, megbízhatóbb közlekedési kapcsolat jön létre – tette hozzá. Vitézy Dávid jelezte: az ideiglenes kellemetlenségek után egy évtizedekre szóló fejlesztéssel gazdagodik Budapest közlekedése.

A Déli Körvasút II. ütemének fejlesztésében két új, azonos kialakítású acélhíd váltja fel a meglévő szerkezeteket: mindkét híd 109 méter hosszú és közel 20 méter széles, magasságuk 12 és 19 méter között változik, tömegük pedig egyenként megközelíti a 2500 tonnát. A mostani művelet során a Budapest Park felőli, déli hídszerkezet kerül a helyére.

A mozgatás után megkezdődik a kábelalépítmények, a felsővezeték-rendszer és a vasúti pálya építése. A déli híd ideiglenes forgalomba helyezése 2026. október végén várható, az északi hídszerkezet pedig a tervek szerint 2027 őszén kerül a helyére – írta korábban közelményében a Közlekedési és Beruházási Minisztérium.

A munkálatok idejére a beruházó Közlekedési és Beruházási Minisztérium, valamint a kivitelező is a közlekedők és környéken élők türelmét, megértését kéri. Az arra közlekedőknek érdemes még utazásuk előtt tájékozódni az érvényben lévő forgalmi változásokról.