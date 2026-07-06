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A Déli Körvasút fejlesztése részeként az egyben kiemelt, a Bartók Béla út feletti 67 méter fesztávolságú, kétvágányú régi vasúti híd (b) a XI. kerületi Bartók Béla útnál 2026. július 5-én. A Déli Körvasút bõvítésének keretében a Bartók Béla út felett a korábbi két vágány helyett a jövõben négy vágány fog átvezetni. Ehhez két, egyenként kétvágányos acél hídszerkezetet építenek, közülük az egyik ideiglenes hídfõn már üzemel (j).
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Egy egész hidat vittek el Budapestről – képek

Infostart

A Déli Körvasút fejlesztésének részeként egyben kiemelték, majd elszállították a budapesti Bartók Béla út felett átívelő, közel nyolcvanéves vasúti híd teljes acélszerkezetét – közölte a közlekedési és beruházási miniszter vasárnap késő este a Facebook-oldalán.

Vitézy Dávid azt írta: a Déli Körvasút építésének egyik látványos és mérnöki szempontból összetett munkafázisa zajlott a hétvégén a fővárosban a Közlekedési és Beruházási Minisztérium beruházásában.

A több száz tonnás hídszerkezet mozgatásához az ország egyik legnagyobb, 700 tonna teherbírású darujára, speciális önjáró szállítóegységekre (SPMT), valamint hónapokig tartó előkészítésre és precíz mérnöki munkára volt szükség. A kiemelt hídszerkezetet a vasúti pálya nyomvonalán Kelenföld irányába szállították, ahol megkezdődik a bontása – olvasható a miniszter bejegyzésében.

A műveletet kizárólag teljes közúti és villamosforgalmi zár mellett lehetett végrehajtani.

Vitézy Dávid közölte: a Déli Körvasút célja, hogy a Ferencváros és Kelenföld közötti vasúti szakasz a jelenlegi két vágány helyett három-négy vágánnyal működjön, megszüntetve a budapesti vasúti hálózat egyik legnagyobb kapacitásszűkületét. „Ennek köszönhetően több elővárosi és távolsági vonat közlekedhet majd, új megállók épülnek Nádorkertnél, Közvágóhídnál és Népligetnél (bár ez utóbbi kivitelezési tenderét Lázár János leállította, de újra fogjuk indítani), így sokkal többen választhatják a vasutat az autó helyett” – írta a tárcavezető.

Rámutatott: a vonatok már az egyik kétvágányos új hidat használják néhány hónapja, most pedig a régi helyére is egy másik új, hasonló kétvágányos hídszerkezet kerülhet majd.

„Ezért mondtam korábban, és ma is így gondolom miniszterként: a Déli Körvasút nemcsak a tehervonatokról szól, a beruházás nélkül nem lehet érdemben fejleszteni a főváros és az agglomeráció elővárosi és távolsági vasúti közlekedését” – zárta bejegyzését Vitézy Dávid.

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