Szeptember 1-jétől áfamentessé teszi a vényköteles gyógyszereket a kormány – a nap hírei

Szeptember 1-jétől áfamentessé teszi a vényköteles gyógyszereket a kormány – erősítette meg a kormányszóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta: az árváltoztatások a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő előzetes engedélyével történhetnek meg, ezért a gyógyszertárak nem nyelhetik le az áfacsökkentés összegét. Az intézkedés 7 milliárd forintos költségvetési kiadást jelent. A kormányfő ígéretet tett a tűzifa áfájának csökkentésére is, és dolgoznak az egészséges élelmiszerek áfakulcsának mérséklésén is.

Csökken az állami cégvezetők díjazása és a taglétszám is. A miniszterelnök a kormányszóvivői tájékoztatón elmondta: a döntés hátterében a költségcsökkentés áll, ennek részeként a törvényi minimumra csökkentik a felügyelőbizottsági és igazgatósági tagok számát és a díjazásukat. Magyar Péter hangsúlyozta: az állami cégek menedzsmentjének díjazásában 3 millió 600 ezer forint lesz a bérplafon.

Az Eximbank tevékenységét érintő, 4 ügyben tett feljelentést a Gazdasági és Energetikai minisztérium, összesen ezer milliárd forint értékben. A miniszterelnök a kormányszóvivői tájékoztatón arról számolt be: az első feljelentés Tiborcz István Sofitel projektjével kapcsolatos, a 2. a Duna Aszfalt afrikai projektjét érinti, a 3. a GANZ Mávag Dunakeszi Járműjavító többszáz milliárd forintos egyiptomi vasúti kocsi projektje, illetve egy Észak-Macedóniának nyújtott 1 milliárd eurós szabad felhasználású hitel ügyében született feljelentés.

Kormányhatározatban rendelte el az Állami Számvevőszék működésének teljes felülvizsgálatát a kabinet. Magyar Péter miniszterelnök a kormányszóvivői tájékoztatón arról is beszélt: a cél, hogy az Állami Számvevőszék maradéktalanul elláthassa alkotmányos feladatait, időben és pártatlanul ellenőrizze a nemzeti vagyonnal és a költségvetési forrásokkal való felelős gazdálkodást Az Állami Számvevőszék azt hangsúlyozza: a mindenkori kormánynak tiszteletben kell tartania a hatalmi ágak elválasztásának elvét.

Utólagos normakontrollt kér az Alkotmánybíróságtól a Fidesz–KDNP ötven képviselője az Alaptörvény 17. módosításának azon részei miatt, amelyek a köztársasági elnöki megbízatás megszűnéséről szólnak. Az indítvány szerint a záró és vegyes rendelkezések közé beiktatott 34. pont megalkotása sérti az alaptörvényi eljárás követelményeit, és ezért kérik annak megsemmisítését.

Nyilvánosságra hozták az idei felsőoktatási ponthatárokat. Ezzel eldőlt, hogy az általános eljárásban hányan kerülnek be egyetemre, főiskolára. A ponthatárok a felvi.hu oldalon érhetők el. A 2026 szeptemberében induló felsőoktatási képzésekre 140 427-en jelentkeztek, az elmúlt tíz évben ez volt a legmagasabb szám. Akiket most nem vettek fel, a később meghirdetett pótfelvételi eljárásban még jelentkezhetnek egyes képzésekre.

Sinka Editet nevezte ki a Klebelsberg Központ élére az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit szerint a kinevezés szemléletváltást jelent a központ működésében, a politikai szempontok helyett a szakmaiság, az együttműködés és a gyermekek érdeke kerülhet előtérbe.

Már ősszel visszakerülnek a javítóintézetek a büntetés-végrehajtástól a gyerekvédelemhez – tudta meg a HVG a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságától. Gyurkó Szilvia, a Szociális és Családügyi Minisztérium államtitkára a HVG megkeresésére azt mondta: a javítóintézetek a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartása alá kerülnek, ahol korábban is voltak, de nem ugyanaz a működés folytatódik.

Hamarosan munkába áll a Közterületi Koordinációs Munkacsoport, ami a főváros közterületein tapasztalható problémákat orvosolná – jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester. A munkacsoport azután alakul meg, hogy a múlt héten több budapesti belső kerület polgármestere is segítséget kért, mert szerintük romlik a közbiztonság a fővárosban.

Irán elleni csapásokkal válaszol a jemeni húszik által végrehajtott támadásokra az Egyesült Államok – közölte az amerikai elnök. Donald Trump arra reagált, hogy húszi fegyveresek megtámadtak két szaúdi hajót. A húszik a hét első felében jelentették be, hogy készen állnak a Vörös-tenger bejáratát jelentő Báb-el-Mandeb tengerszoros lezárására.

Az ukrán hadsereg személyi állományának átszervezésére vár javaslatokat az új főparancsnoktól az államfő. Volodimir Zelenszkij Volodimir Zelenszkij kedd este jelentette be, hogy felmenti tisztségéből Olekszandr Szirszkij tábornokot, a hadsereg főparancsnokát, akinek a menesztését követelve több napja tüntetések folytak, és a helyére Mihajlo Drapatijt nevezi ki.

Örök nyugalomra helyezték Csernus Mariann Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművészt a Farkasréti temetőben. A színművész kilencvenhét éves korában június 30-án hunyt el. Búcsúbeszédében Sipos Imre előadóművészetekért felelős helyettes államtitkár Csernus Mariann kivételes szellemi és erkölcsi tartását emelte ki.