Így adta kölcsön a Liverpool Pécsi Ármint – itt vannak a részletek

„Nagyon örülök, hogy most a TSV Hartbergnél lehetek. A klubnak világos stratégiája van a fiatal játékosok fejlesztésére, miközben sikereket ér el – pontosan ez győzött meg a kezdetektől fogva. A első megbeszélésektől kezdve éreztem a bizalmat, ezért örülök, hogy itt lehetek. Alig várom, hogy minden nap keményen dolgozzak, és kivegyem a részem a közös célok eléréséből” – mondta a 21 éves kapus az osztrák klub honlapján.

Markus Schopp vezetőedző szerint „Európa egyik legnagyobb kapustehetsége” érkezett az együtteséhez. Úgy vélte, megkapták azt a kapust, akit szerettek volna és aki tökéletesen illik a klub profiljához.

Pécsi tavaly nyáron igazolt a Liverpoolhoz, melynek U21-es csapatában védett, a Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost foglalkoztató felnőtteknél ötször ült a kispadon, de pályára nem lépett.

„Amikor Pécsi Ármin tavaly a Liverpoolhoz szerződött, a klubbal közösen meghatároztuk azokat a bajnokságokat, amelyek ideálisak lehetnek számára a 2026/27-es idényben” – mondta a pénteki bejelentéssel kapcsolatban Esterházy Mátyás, az EM Sports alapítója és tulajdonosa.

„Az osztrák Bundesliga két-három másik élvonallal együtt nagyon előkelő helyen szerepelt ezen a listán. Miután pedig a Hartberg egy regionális szinten kiemelkedő transzfert bonyolított le kapusa értékesítésével, Ármin volt az első számú kiszemelt a pótlására. Biztos vagyok benne, hogy remek szakmai munka mellett rengeteget fejlődhet a következő idényben.”

Esterházy kifejtette, az elmúlt egy évben a fizikum fejlesztése volt az egyik legfontosabb Pécsi esetében, reményei szerint az új klubjánál ez tovább folytatódik, a játékperceknek köszönhetően pedig a meccsrutinja is tovább nő majd. Hozzátette, a Hartberg olyan futballt játszik, amelyben a kapus képességei – ahogy lábbal bánik a labdával – kellően kidomborodhatnak, azaz olyan csapatban védhet, amely a stílusának és a képességeinek a leginkább megfelelő.

Az előző idényben az osztrák élvonal hatodik helyén végzett Hartberg jövő szombaton a legutóbb bronzérmes és Redzic Damirt foglalkoztató Red Bull Salzburg vendégeként kezdi az új szezont.