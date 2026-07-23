Kuba a legöregebb ország

A múlt év végén 9 434 593 lakos élt Kubában - közölte az ONEI. Ez 313 ezer fővel kevesebb, mint az előző évben. Két éve, 2023 végén az ország lakossága valamivel több mint 10 millió fő volt.

A 60 év felettiek a lakosság 26,7 százalékát teszik ki, ezzel Kuba „Latin-Amerika és a Karib-térség legidősebb országává” vált.

Tavaly, az előző évekhez hasonlóan, a migrációs egyenleg negatív volt (-245 264 fő). Ezzel párhuzamosan a halálozások száma majdnem kétszerese volt a születések számának.

Második egymást követő évben a termékenységi ráta 1,29 gyermek/nő, ami a legalacsonyabb érték 1958 óta.

A munkaképes korú népesség az elmúlt öt évben több mint 1,2 millió fővel csökkent, ezt az időszakot súlyos gazdasági válság és a sziget közelmúltjának történetében példátlan elvándorlási hullám jellemezte.

A gazdasági válság, amely az amerikai embargó és a centralizált rendszer strukturális gyengeségeinek együttes hatására alakult ki, tovább súlyosbodott, miután Washington január óta olajembargót és számos újabb szankciót vezetett be, amelyek az ország egész gazdasági tevékenységét megzavarják.