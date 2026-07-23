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Az Alpine szerelõi a Forma-1-es Magyar Nagydíj kezdete elõtti napon a mogyoródi Hungaroringen 2026. július 23-án.
Nyitókép: Balogh Zoltán

Megindult a Forma–1-es őrület Mogyoródon – galéria

Infostart / MTI

A pálya már teljes mértékben készen áll a hétvégi 41. Forma–1-es Magyar Nagydíjra, a Hungaroringen pedig már csütörtökön is szép számban vannak jelen a szurkolók.

Az úgynevezett médianap keretén belül a versenyzőkre számos kiegészítő program vár, a hivatalos sajtótájékoztatón túl például az Alpine pilótái, Pierre Gasly és Franco Colapinto Nádas Bence és Tótka Sándor kajakosok, valamit Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatójának társaságában próbálták ki az ergométeres kajakozást, később a Williams versenyzői, Alexander Albon és Carlos Sainz Jr. csocsóznak majd futballistákkal és gyerekekkel a paddockban.

A nagy létszámú nézősereg számára szintén szerveztek programokat, a színpadon ugyanis megjelennek majd Forma–2-es, Forma–3-as, és a Porsche Szuperkupában szereplő versenyzők, továbbá az űrhajós Kapu Tibor, a brit Forma–3-ban versenyző Molnár Martin, valamint a hétszeres gyorsasági kamionos Európa-bajnok Kiss Norbert lesz a vendég.

A délutáni első sajtótájékoztatón a spanyol Fernando Alonso (Aston Martin) és honitársa, Sainz, illetve az argentin Colapinto vett részt. Mindenekelőtt a labdarúgó-világbajnokság múlt vasárnapi döntője került szóba, ezzel kapcsolatban Alonso és Sainz is büszkeségének adott hangot, s mindketten úgy vélekedtek, a spanyol válogatott megérdemelten emelhette magasba a trófeát. Colapinto azt emelte ki, hogy jó volt két spanyol nyelvet beszélő nemzet csapatát látni a fináléban, és bár büszke az együttesre, valamint a nyolcszoros aranylabdás Lionel Messi játékára is, a végeredményt nem élték meg túlságosan jól az argentinok.

Ami a versenyzést illeti, az Aston Martin által bejelentett fejlesztési csomag bevetéséről Alonso úgy vélekedett, nehéz előre megmondani, hogy mennyit jelent majd ez nekik a Hungaroringen, ugyanakkor hangsúlyozta, büszke a csapat tagjaira, akik a szezon előtti bahreini teszt óta rengeteget dolgoztak azon, hogy a problémákat kezeljék és igyekezzenek megoldani.

Sainz arról beszélt, nem számított rá, hogy az idény első tíz futama után mindössze hat pontja lesz, és egyértelmű a számukra, hogy jóval nagyobb lemaradásban vannak az él- és középmezőnyhöz képest is, mint gondolták a szezon előtt.

A későbbi sajtótájékoztatón Oscar Piastri, a McLaren ausztrál versenyzője is részt vett, ő 2024-ben a Hungaroringen aratta pályafutása első F1-es futamgyőzelmét, tavaly pedig világbajnokká váló csapattársa, a brit Lando Norris nyert Mogyoródon.

„Egyelőre nem tudom, mennyi esélyünk lesz most a sikerre, talán a pénteki napon már jobban fogjuk látni, hogy mire lehetünk képesek. Az utóbbi időben sikerült közelebb kerülnünk a közvetlen riválisainkhoz, tehát jó irányba haladunk, de előzetesen nehéz megmondani, hogy itt, Magyarországon mit érhetünk el” – fogalmazott.

A 41. Forma–1-es Magyar Nagydíjat vasárnap 15 órakor rendezik, a program pénteken kezdődik a szabadedzésekkel. A hétvége eseményeit az M4 Sport közvetíti élőben.

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