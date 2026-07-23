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Nyitókép: GettyImages/Tatiana Sviridova

Itt az ÁSZ válasza és pontosítása arra, hogy a kormány változtatna a működésén

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Az ÁSZ szerint több ponton is korrigálni kell Magyar Péter bejelentését.

Elvi döntést meghozva a kormány elrendelte az Állami Számvevőszék (ÁSZ) működésének felülvizsgálatát, hogy feltárják az intézmény feladat- és hatáskörének szükséges módosítását – jelentette be Magyar Péter kormányfő a kabinet előző napi ülésének döntéseit ismertető csütörtöki budapesti sajtótájékoztatón.

Elmondása szerint a cél az, hogy az Állami Számvevőszék végre „maradéktalanul, lelkesen” el tudja látni alkotmányos feladatait, valóban, időben és megfelelő mélységben, objektíven és pártatlanul ellenőrizze a nemzeti vagyonnal, a költségvetési forrásokkal való felelős gazdálkodást – fogalmazott. Megemlítette, több mint egy évtizedes az ÁSZ működésének törvényi kerete, ezért át kell tekinteni, jók-e a felügyeleti jogosítványok, kell-e ezeket tágítani, milyen vezetési struktúrában lehet javítani a működésen, például egyszemélyi vagy testületi vezetésre van szükség. Ez átfogó reform lesz, és itt is még csak most kezdődik majd a jogszabályalkotás – közölte a miniszterelnök, hozzátéve, hogy az ÁSZ működését össze kell hangolni más szervekével, például az Integritás Hatóságéval.

Minderre válaszul a számvevőszék közleményt adott ki, amely szerint a üdvözli a működésére, hatáskörére, ellenőrzési jogosítványaira vonatkozó szabályozás felülvizsgálatát, de hangsúlyozza, hogy a mindenkori kormánynak tiszteletben kell tartania a hatalmi ágak elválasztásának elvét.

Hangsúlyozták, hogy az ÁSZ mindig az Alaptörvénynek és a jogszabályoknak megfelelően látta el a feladatát, segítette a jogalkotók munkáját is, de

országgyűlési szervként nem része a végrehajtó hatalomnak, működésének felülvizsgálatára a kormány nem jogosult, a számvevőszék ellenőrzi a kormányt és nem fordítva.

Az ÁSZ ellenőrzési tevékenysége minden szervezettől független, feladatkörét az Alaptörvény rögzíti.

A közlemény szerint pontosításra szorul a csütörtöki kormánybejelentés azért is, mert a számvevőszék 1989 óta sosem volt felügyeleti szerv, ilyen jogosítványokkal nem rendelkezett, most sem felügyeleti szerve egy állami intézménynek sem. Az ÁSZ ellenőrző szervezet, amely a közpénzekkel, az állami és önkormányzati vagyonnal való felelős gazdálkodás ellenőrzését végzi, ami a felügyeleti típusú szervezethez, jogkörhöz képest egészen más jellegű hatáskör, eszközrendszer és feladatellátás – tették hozzá.

Visszautasítják az ÁSZ-elnök személyét érintő és a szervezet alkotmányos függetlenségét sértő miniszterelnöki kijelentéseket is, ezeket „Magyarország újkori demokráciájában példátlan kormányzati beavatkozási kísérletként” értékelik. Különösen visszás szerintük ez a kísérlet azért is, mert más pártokkal együtt most vizsgálják a Tisza kampányfinanszírozását.

Ezt arra válaszul írták, hogy a kormányfő csütörtökön megismételte a legfőbb ügyész lemondása kapcsán, hogy szerinte más intézmények vezetőivel (Kúria, Országos Bírósági Hivatal, Gazdasági Versenyhivatal) és az adatvédelmi biztossal együtt az ÁSZ elnökének is távoznia kell.

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