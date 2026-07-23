Újabb rossz hír a Balaton-átúszás résztvevőinek

A HungaroMet siófoki obszervatóriumának időjárás-előrejelzése alapján – a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitány egyetértésével – úgy döntöttünk, hogy a 44. Lidl Balaton-átúszást a hétvégére várható, a jelenleginél is alacsonyabb vízhőmérséklet miatt 2026. július 25–26-án nem tartjuk meg – írták.

Hozzátették, a tervezett új időpont augusztus 1-je, szombat.

Akiknek az új időpont nem jó, július 28-án déli 12 óráig van lehetőségük lemondani a nevezést. A nevezést július 30-án újranyitják, így a lemondott helyek számának függvényében azok is jelentkezhetnek, akik a most hétvégére tervezett eseményre nem neveztek – jegyzi meg a Portfolio.