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A 43. Lidl Balaton-átúszás résztvevõi érkeznek a balatonboglári célba 2025. augusztus 9-én.
Nyitókép: MTI/Katona Tibor

Újabb rossz hír a Balaton-átúszás résztvevőinek

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Már másodszorra kell elhalasztani a 44. Lidl Balaton-átúszást. Míg a július 18-19-i hétvégére tervezett átúszást a rossz időjárás, a július 25-26-i hétvégére tervezettet a várhatóan túl alacsony vízhőmérséklet miatt fújták le.

A HungaroMet siófoki obszervatóriumának időjárás-előrejelzése alapján – a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitány egyetértésével – úgy döntöttünk, hogy a 44. Lidl Balaton-átúszást a hétvégére várható, a jelenleginél is alacsonyabb vízhőmérséklet miatt 2026. július 25–26-án nem tartjuk meg – írták.

Hozzátették, a tervezett új időpont augusztus 1-je, szombat.

Akiknek az új időpont nem jó, július 28-án déli 12 óráig van lehetőségük lemondani a nevezést. A nevezést július 30-án újranyitják, így a lemondott helyek számának függvényében azok is jelentkezhetnek, akik a most hétvégére tervezett eseményre nem neveztek – jegyzi meg a Portfolio.

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